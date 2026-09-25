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ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
17:42 - 25 Σεπ 2026

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2026. Κατά το Α’ εξάμηνο, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του, έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2025, ενώ συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Κύρια σημεία Α΄ Εξαμήνου 2026

  • Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €26,470 εκ., αυξημένος κατά 8,8%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθε σε €25,256 εκ., αυξημένος κατά 8,5%.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €4,833 εκ., αυξημένα κατά 44,3%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας ανήλθαν σε €2,608 εκ. αυξημένα κατά 69,7%.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €2,608 εκ., αυξημένα κατά 44%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ της Εταιρείας σε €2,042 εκ, αυξημένα κατά 32,8%.
  • Οι εξαγωγές της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €7,627 εκ.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

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Ανάπτυξη πωλήσεων και λειτουργική επίδοση

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, καταγράφοντας αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας του. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Εξαγωγές και εμπορική ανάπτυξη

Οι πωλήσεις εξωτερικού της Εταιρείας ανήλθαν σε €7,627 εκ. και αντιστοιχούν σε περίπου 30,2% του εταιρικού κύκλου εργασιών. Η ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και των προϊόντων γιαουρτιού παραμένει βασικός άξονας του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού.

Επενδύσεις και χρηματοοικονομική θέση

Κατά το Α’ εξάμηνο 2026, η εταιρεία συνέχισε και ολοκλήρωσε την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος «Πράσινη Μετάβαση» ύψους 7,2 εκ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός στις 30 Ιουνίου 2026 ανήλθε σε €17,861 εκ. για τον Όμιλο και σε €17,512 εκ. για την Εταιρεία, έναντι €16.929 εκ. και €16.929 εκ. αντίστοιχα στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €12,278 εκ. για τον Όμιλο και σε €16,001 εκ. για την Εταιρεία, έναντι €10,365 εκ. και €13,342 εκ. αντίστοιχα στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μεταβολή συνδέεται με την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος κατά την περίοδο.

Προοπτικές για το υπόλοιπο της χρήσης 2026

«Για το υπόλοιπο της χρήσης 2026, ο Όμιλος επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξή του μέσω της ενίσχυσης των εξαγωγών στις κατηγορίες προϊόντων στραγγιστό γιαούρτι, αριάνι και κεφίρ, της αξιοποίησης νέων εμπορικών συνεργασιών και της σταδιακής απόδοσης των επενδύσεων που υλοποιούνται. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές του Ομίλου παραμένουν αισιόδοξες, ωστόσο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν το κόστος λειτουργίας και τις συνθήκες της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Δήλωση Διοίκησης

«Οι επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του Ομίλου και τη σταθερή προσήλωση της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ στην ανάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στη λειτουργική αποδοτικότητα. Συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας.» αναφέρει η διοίκηση της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε.

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