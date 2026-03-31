Ινφαντίνο: Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα δώσει τους αγώνες της φάσης των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως προβλέπει το αρχικό πρόγραμμα.

Μιλώντας στο AFP την Τρίτη (31/3), μετά την παρουσία του σε φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας του Ιράν με την Κόστα Ρίκα στην Αττάλεια, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ομάδα. «Το Ιράν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυνατή ομάδα και ότι ο ίδιος είναι πολύ ευχαριστημένος.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα, στον οποίο ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι σημείωσε δύο τέρματα, ο Ινφαντίνο ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, υπογραμμίζοντας ότι «όλα κυλούν ομαλά». Διευκρίνισε επίσης πως οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά στους προκαθορισμένους τόπους, σύμφωνα με την κλήρωση.

Μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν είχε ζητήσει να δώσει τους αγώνες του πρώτου γύρου στο Μεξικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της FIFA, δεν προβλέπεται αλλαγή στο πρόγραμμα και η ομάδα θα αγωνιστεί τελικά επί αμερικανικού εδάφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Ινφαντίνο στον φιλικό αγώνα δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Βρέθηκε στις εξέδρες λίγο πριν την έναρξη και φωτογραφήθηκε με μέλη της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.