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Παπασταύρου: Ανάγκη για πανευρωπαϊκό συντονισμό με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Πολιτική
21:19 - 31 Μαρ 2026

Παπασταύρου: Ανάγκη για πανευρωπαϊκό συντονισμό με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε την ανάγκη για πανευρωπαϊκό συντονισμό στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης κατά τη διάρκεια της άτυπης βιντεοδιάσκεψης των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εστίασε και στις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στη συζήτηση συμμετείχε επίσης ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.      

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες οι υπουργοί είχαν συναντηθεί στις Βρυξέλλες και παρατήρησε ότι η σημερινή συζήτηση δείχνει πρόοδο.

«Τότε υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις για τη διάρκεια της κρίσης και την αναγκαιότητα συγκεκριμένων μέτρων», ανέφερε. Σύμφωνα με τον υπουργό, πλέον διαμορφώνεται συναίνεση στην ΕΕ με βάση τέσσερις αρχές: την ενότητα στη δράση, τον συντονισμό με ευελιξία για τα κράτη-μέλη, την εφαρμογή προσωρινών και στοχευμένων μέτρων και την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των πολιτών, καθώς έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση και στο τραπέζι τίθενται η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός πρότεινε οι προσωρινές και στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης για την ενέργεια να εξαιρεθούν από τον δείκτη καθαρών δαπανών του δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να θεωρηθούν εφάπαξ μέτρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κανόνες του ETS πρέπει να επανεξεταστούν χωρίς, ωστόσο, να διαταραχθεί η στρατηγική διαφοροποίησης που ήδη εφαρμόζεται – στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση και στα δίκτυα. Τόνισε επίσης την αναμονή για το πακέτο μέτρων ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Σχετικά με τον τομέα του φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμο δίλημμα όσον αφορά την αποθήκευση: είτε να προχωρήσει άμεσα, αποδεχόμενη υψηλότερες τιμές για να εξασφαλίσει επάρκεια για τον επόμενο χειμώνα, είτε να περιμένει, ελπίζοντας σε χαμηλότερες τιμές, με τον κίνδυνο νέων αυξήσεων και ενός πιο δύσκολου χειμώνα.

Καταλήγοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει άμεσα και αποφασιστικά, με πράξεις και όχι με λόγια, και ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια.

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