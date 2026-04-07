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Ερντογάν για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο: Δειλή και αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια
Ειδήσεις
17:46 - 07 Απρ 2026

Ερντογάν για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο: Δειλή και αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ένοπλη επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζοντάς την «δειλή» και «αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση «3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά». Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.

Ο Ερντογάν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αστυνομικούς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης και στους πολίτες της πόλης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας» και δεν θα επιτρέψει «να κλονιστεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις».

Στην επίσημη δήλωσή του ανέφερε: «Καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο Μπεσίκτας. Οι 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην Αστυνομική Διεύθυνση και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψει να πληγεί το κλίμα ασφάλειας από τέτοιες προμελετημένες ενέργειες».

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 19:12
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