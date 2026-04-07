Ερντογάν για την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο: Δειλή και αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση «3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά». Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.
Ο Ερντογάν ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες αστυνομικούς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης και στους πολίτες της πόλης.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας» και δεν θα επιτρέψει «να κλονιστεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις».
Στην επίσημη δήλωσή του ανέφερε: «Καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στο Μπεσίκτας. Οι 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην Αστυνομική Διεύθυνση και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψει να πληγεί το κλίμα ασφάλειας από τέτοιες προμελετημένες ενέργειες».
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