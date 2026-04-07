Axios: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δείχνουν σημάδια προόδου λίγο πριν τη τελική προθεσμία Τραμπ

Στις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και η επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία μέχρι την προθεσμία που έχει θέσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) εξακολουθεί να φαίνεται δύσκολη, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η σκέψη στον Λευκό Οίκο έχει μετακινηθεί από το «μπορούμε να τα καταφέρουμε;» στο «μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι τις 8 απόψε;».

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας μέχρι την προθεσμία ή τουλάχιστον η επαρκής πρόοδος για να πειστεί ο Τραμπ να τη παρατείνει, θα οδηγούσε σε πρωτοφανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, ενώ έχει αναφέρει και άλλους στόχους όπως υποδομές πετρελαίου και νερού.

«Μια ολόκληρη πολιτεία θα χαθεί απόψε, ποτέ δεν θα ξαναδημιουργηθεί. Δεν θέλω να συμβεί, αλλά πιθανότατα θα συμβεί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Τρίτης. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει με πλήγματα σε ενεργειακές και υδάτινες εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Τα βασικά ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι η ικανοποίηση της απαίτησης του Ιράν για ισχυρές εγγυήσεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσουν τον πόλεμο μετά από μια παύση και ο αργός ρυθμός των απαντήσεων από την ιρανική ηγεσία λόγω της κατάστασης ασφαλείας, σύμφωνα με τις πηγές.

Τελευταίες εξελίξεις

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το Ιράν είχε διακόψει την άμεση επικοινωνία λόγω των απειλών του Τραμπ, ενώ η New York Times ανέφερε ότι το Ιράν απομακρύνεται από τις διαπραγματεύσεις. Η κρατική Tehran Times διέψευσε τα ρεπορτάζ. Το Axios δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια κίνηση του Ιράν για διακοπή των συνομιλιών.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι μόνο ο Τραμπ γνωρίζει «πού βρίσκονται τα πράγματα και τι θα κάνει», προσθέτοντας: «Το ιρανικό καθεστώς έχει μέχρι τις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής για να ανταποκριθεί και να κλείσει συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Κατάσταση των διαπραγματεύσεων

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν προτάσεις και αντεπικλήσεις μέσω μεσαζόντων από Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γουίτκοφ διαθέτει επίσης άμεσο κανάλι επικοινωνίας με Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΞ Άμπας Αραγκί.

Στο παρασκήνιο

Το Ιράν απέστειλε την Δευτέρα αντεπικλητική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω των μεσαζόντων. Αν και δεν ήταν συμβατή με τις αμερικανικές θέσεις, ο Λευκός Οίκος την θεώρησε εν μέρει ενθαρρυντική, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και άλλη πηγή.

«Η τελευταία πρόταση που λάβαμε δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε, αλλά ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Οι μεσολαβητές συνεργάστηκαν με τους Ιρανούς για τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις, όπως ανέφερε πηγή εξοικειωμένη με τη διαδικασία.

Η κύρια επιλογή που συζητείται είναι ένα σύνολο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης από Ιράν και ΗΠΑ, εστιασμένα στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Συζητείται επίσης εκεχειρία 45 ημερών για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για ευρύτερη συμφωνία.

«Όλα είναι συνδεδεμένα. Σίγουρα υπάρχει συζήτηση για εκεχειρία», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το πρωί της Τρίτης, πριν από την ανάρτηση των απειλητικών σχολίων, ο Τραμπ είπε στους στενούς συνεργάτες του ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν «πολύ σοβαρές», αλλά δεν ήξερε αν θα επιτευχθεί συμφωνία.

«Οι μεσολαβητές πιέζουν πολύ. Οι συνομιλίες είναι σοβαρές. Θα περιμένουμε την απόφαση του Ιράν», δήλωσε πηγή με γνώση.

Ανάμεσα στις γραμμές: Υπήρξε ανανέωση των συζητήσεων για πιθανή συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ αμερικανικής αντιπροσωπείας υπό τον Βανς και ιρανικής αντιπροσωπείας.

«Υπάρχει όρεξη για περισσότερες συνομιλίες. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Γενεύη, αυτή την εβδομάδα ίσως το Ισλαμαμπάντ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Εξετάζεται επίσης εικονική συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων ΗΠΑ και Ιράν με τους Πακιστανούς μεσολαβητές.

Διαπραγματεύσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας Τραμπ, σύμφωνα με πηγές.

Ο Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βουδαπέστη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σχεδόν όλους τους στρατιωτικούς τους στόχους και «πολύ σύντομα ο πόλεμος θα τελειώσει».

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν. Οι Ιρανοί δεν είναι οι ταχύτεροι διαπραγματευτές… αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα λάβουμε απάντηση από το Ιράν μέχρι τις 20:00. Ελπίζουμε ότι θα είναι η σωστή απάντηση», δήλωσε ο Βανς.