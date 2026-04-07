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Ειδήσεις
22:15 - 07 Απρ 2026

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Επιστροφή στο διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα, μέσω της Μόνιμης Αντιπροσώπου της στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐας Μπάλτα, τοποθετήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ζητώντας από το Ιράν να διακόψει άμεσα ενέργειες που απειλούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας τη σημασία τους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η ελληνική πλευρά επανέλαβε την αλληλεγγύη της προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου και εξήγησε ότι υπερψήφισε το σχέδιο απόφασης που κατέθεσε το Μπαχρέιν, αν και εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε.

Όπως υπογραμμίστηκε, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβική θαλάσσια αρτηρία και οποιαδήποτε διατάραξη της λειτουργίας τους μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια και οικονομία. Η Ελλάδα επισήμανε ότι η ελευθερία ναυσιπλοΐας είναι θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και πρέπει να προστατεύεται.

Παράλληλα, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Η ελληνική διπλωματία επανέλαβε τη δέσμευσή της στην προώθηση της θαλάσσιας ασφάλειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υπογραμμίζοντας ότι όλα τα πλοία έχουν δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης.

Κλείνοντας, η Ελλάδα τόνισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιστρέψουν στον διάλογο, με στόχο μια ειρηνική λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

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