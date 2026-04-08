Σείεται η Κύπρος από σκάνδαλο με εμπλοκή δικαστών

Σοβαρές καταγγελίες για παραδικαστικό κύκλωμα, που φέρεται να δρούσε για χρόνια στην Κύπρο με όχημα μία μυστικιστική οργάνωση και με εμπλοκή σε πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής αλλά και ποινικά κολάσιμες πράξεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της κυπριακής επικαιρότητας. .

Πρόκειται, σύμφωνα με την DW, για καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης και οι οποίες αφορούν στην ιστορία της «Σάντη», μιας γυναίκας η οποία φέρεται ενόσω ήταν ανήλικη να έπεφτε θύμα βιασμού από δικαστή, αποκτώντας μάλιστα μαζί του παιδί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η γυναίκα προσκόμισε στον δημοσιογράφο φωτογραφίες με μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο δικαστής τόσο με την ίδια όσο και με άλλους δικαστές και πολιτικούς, τα οποία φανερώνουν την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος.

Πολλά από τα εν λόγω μηνύματα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αναρτήσεων του κ. Δρουσιώτη αλλά και μέσω εφημερίδων, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αμφισβητούν τη γνησιότητά τους, μιλούν για αποκυήματα νοσηρής φαντασίας και επιφυλάσσονται για τα νομικά τους δικαιώματα. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος επιμένει στους ισχυρισμούς του και μιλά για «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία θα παραδώσει εντός της ημέρας στην αστυνομία.

Τριγμοί στην πολιτική ζωή

Για την πορεία των ερευνών σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ η Κυπριακή Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί κάθε μέσο ώστε η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως. Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημείωσε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ποινικού ανακριτή από το εξωτερικό.