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Εύθραυστη εκεχειρία υπό πυρά: Πύραυλοι και drones σαρώνουν τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
09:54 - 08 Απρ 2026

Εύθραυστη εκεχειρία υπό πυρά: Πύραυλοι και drones σαρώνουν τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής ανέφεραν την Τετάρτη εισερχόμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, ενεργοποιώντας τα αντιαεροπορικά τους συστήματα σε όλη την περιοχή του Κόλπου, μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση μιας νέας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν στην προσωρινή αυτή ανακωχή λίγο πριν από την προθεσμία που είχε θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την έναρξη μαζικών επιθέσεων σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας. Εφόσον τηρηθεί, η εκεχειρία ανοίγει ένα παράθυρο δύο εβδομάδων για διαπραγματεύσεις, με αντιπροσωπείες των δύο χωρών να αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκεχειρία, που διαμεσολαβήθηκε από το Πακιστάν, εξαρτάται από το «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη ότι «εάν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα παύσουν τις αμυντικές τους επιχειρήσεις».

Η Τεχεράνη πρόσθεσε ότι η ασφαλής διέλευση από τα Στενά θα είναι εφικτή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις της και με «τη δέουσα προσοχή στους τεχνικούς περιορισμούς» — διατυπώσεις που ενδέχεται να της αφήνουν περιθώριο να ορίζει η ίδια τα όρια συμμόρφωσης.

Εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ και αρκετά κράτη του Κόλπου συνεχίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε βαλλιστικές επιθέσεις από το Ιράν νωρίς την Τετάρτη, εκδίδοντας προειδοποιήσεις για περιοχές στο κέντρο και τον βορρά της χώρας.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αναχαίτιζαν πυραύλους και drones και κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους. «Οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορες περιοχές της χώρας οφείλονται στην αναχαίτιση βαλλιστικών και πτερυγούμενων πυραύλων, καθώς και drones από τα συστήματα αεράμυνας», ανέφερε το αρμόδιο υπουργείο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για «ενδεχόμενο κίνδυνο» σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ριάντ. Αντίστοιχες ειδοποιήσεις ή ενεργοποίηση αμυντικών μηχανισμών καταγράφηκαν σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ.

Ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εκεχειρία, ιδίως εάν οι διαπραγματεύσεις καθυστερήσουν ή καταρρεύσουν εντός του δίβδομου χρονικού πλαισίου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν εξαπολύσει περισσότερα από 3.000 πλήγματα κατά του Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ το Ιράν έχει απαντήσει με συνολικά 1.511 επιθέσεις σε στόχους στο Ισραήλ και γειτονικές χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης κρίσεων ACLED.

Τα αποθέματα οπλικών συστημάτων στην περιοχή φέρονται να βρίσκονται υπό πίεση, καθώς ορισμένα κράτη του Κόλπου έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων τους. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ είχαν καταναλώσει περίπου το 75% των αποθεμάτων τους σε πυραύλους Patriot, ενώ το Μπαχρέιν εκτιμάται ότι είχε εξαντλήσει έως και το 87%, σύμφωνα με το Jewish Institute for National Security of America.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, προειδοποίησε την Τρίτη τα κράτη του Κόλπου να «λάβουν υπόψη τις συνθήκες και τις σχέσεις τους με το Ιράν», προσθέτοντας ότι «αργά ή γρήγορα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από την περιοχή αποδεχόμενες την ήττα, και εσείς θα παραμείνετε».

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής από την έναρξη του πολέμου, χρησιμοποιώντας τες ως μοχλό πίεσης προς τα κράτη του Κόλπου και τις ΗΠΑ.

Παρότι τα συστήματα αεράμυνας στον Κόλπο έχουν αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικά απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones, τα οποία είναι φθηνότερα στην παραγωγή και συχνά εκτοξεύονται μαζικά, υπερφορτώνοντας τα συστήματα αναχαίτισης.

Πρόσφατα πλήγματα έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Μια επίθεση κατέστρεψε το 17% της παραγωγής στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Ras Laffan του Κατάρ, ζημιά που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνια για να αποκατασταθεί.

Ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Ανουάρ Γκαργκάς, φέρεται να δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με μια μακροπρόθεσμη λύση για την ασφάλεια του Κόλπου, προειδοποιώντας κατά μιας εκεχειρίας που δεν θα το πετύχει: «Δεν επιθυμούμε εχθρότητα με το Ιράν, αλλά με αυτό το καθεστώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη».

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