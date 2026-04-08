Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν για «μακροπρόθεσμη ειρήνη» - Τραμπ: Καλή βάση για διαπραγματεύσεις

Ένα σχέδιο 10 σημείων θα αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης ΗΠΑ - Ιράν για ειρήνη.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε εκεχειρία 2 εβδομάδων προκειμένου να διαπραγματευθούν.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν το σχέδιο 10 σημείων ως βάση διαπραγμάτευσης. Αυτό περιλαμβάνει:

1. Δέσμευση για μη επιθετικότητα

2. Ο έλεγχος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ

3. Αποδοχή του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν

4. Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

5. Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

6. Λήξη όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

7. Λήξη όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

8. Καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

9. Απόσυρση των μαχητικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή

10. Παύση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το σχέδιο «λειτουργική βάση» για συμφωνία.