Υδρογονάνθρακες: «Στον ορίζοντα» συζητήσεις για νέες παραχωρήσεις

Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική υπό το βάρος των καθυστερήσεων της προηγούμενης περιόδου, οι οποίες έχουν επηρεάσει αρνητικά την αξιοπιστία της χώρας στην αγορά υδρογονανθράκων.

Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώνεται και στο ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά, όπως φάνηκε στις πρόσφατες διεθνείς επαφές στο CERAWeek στο Χιούστον και στο EGYPES στο Κάιρο, όπου η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στο επενδυτικό προσκήνιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ωρίμανση νέων περιοχών, με στόχο να καταστούν πιο ελκυστικές για επενδύσεις στην έρευνα υδρογονανθράκων. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις με εξειδικευμένες εταιρείες για την προετοιμασία και αξιολόγηση πιθανών περιοχών, ενώ εξετάζεται και η επανενεργοποίηση περιοχών όπου στο παρελθόν δεν προχώρησαν ερευνητικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του προγράμματος, επιδιώκεται η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης πέρα από τους μεγάλους διεθνείς ομίλους. Όπως τόνισε ο κ. Στεφάτος, η επόμενη φάση ανάπτυξης ανοίγει τον δρόμο και για εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει όχι μόνο στόχους παγκόσμιας κλίμακας, αλλά και μικρότερα έργα με αξιόλογο εμπορικό ενδιαφέρον.

«Θα ήθελα να δω και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης να δραστηριοποιούνται, γιατί το πρόγραμμά μας δεν περιορίζεται σε στόχους παγκόσμιας εμβέλειας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη γεώτρηση

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η επανεκκίνηση των διερευνητικών γεωτρήσεων στην Ελλάδα, έπειτα από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και αφορά έργο υψηλής τεχνικής δυσκολίας, σε βαθιά νερά και σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές.

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η ενίσχυση του επενδυτικού σχήματος, με τη συμμετοχή της ExxonMobil στην κοινοπραξία με την Energean και τη HelleniQ Energy.

Παράλληλα, στόχος είναι η έναρξη σεισμικών ερευνών εντός του 2026 στις νέες παραχωρήσεις, υπό την προϋπόθεση επιτάχυνσης των αδειοδοτικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών.

Στις εν λόγω παραχωρήσεις δραστηριοποιείται η κοινοπραξία της Chevron με τη HelleniQ Energy, με την πρώτη να κατέχει το 75% και τον ρόλο του διαχειριστή και τη δεύτερη το 25%. Το σχήμα έχει αναλάβει τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια Κρήτη II».

Ο σχεδιασμός προβλέπει αρχικά τη διενέργεια δισδιάστατων σεισμικών ερευνών και, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, την υλοποίηση τρισδιάστατων καταγραφών και ερευνητικών γεωτρήσεων. Οι επενδύσεις στη φάση της έρευνας εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν έως και το 1 δισ. ευρώ.

Η αγορά

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα, Κατερίνα Σάρδη, επιβεβαίωσε από το ίδιο βήμα τον στόχο για γεώτρηση τον Φεβρουάριο του 2027. Όπως ανέφερε, έως τον Νοέμβριο του 2026 θα πρέπει να έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα έχει προηγηθεί η ενοικίαση γεωτρύπανου.

Η Energean έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων και δύο για το έργο Prinos CO₂. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση δειγματοληψιών από το θαλάσσιο περιβάλλον στο βορειοδυτικό Ιόνιο.