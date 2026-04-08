Καρφιά Σάντσεθ για Τραμπ: Δεν θα χειροκροτήσουμε όσους έβαλαν φωτιά στον κόσμο

«Οι εκεχειρίες είναι πάντα καλά νέα, ιδιαίτερα όταν οδηγούν σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όμως αυτή η προσωρινή ανακούφιση δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχάσουμε το χάος, την καταστροφή και τις ανθρώπινες απώλειες», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο πρόσθεσε: «Η ισπανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να χειροκροτήσει εκείνους που έβαλαν φωτιά στον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται τώρα με έναν κουβά για να τη σβήσουν».

Ο Πέδρο Σάντσεθ, που έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς επικριτές των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάλεσε να επικρατήσουν «η διπλωματία, το διεθνές δίκαιο και η ειρήνη».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ότι συμφωνήθηκε παύση των επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές για διάστημα δύο εβδομάδων, εξέλιξη που προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί μέσα σε μία νύχτα» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός της προθεσμίας που είχε θέσει.

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προσωρινή εκεχειρία θα μπορούσε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις και τεχνικών περιορισμών — όροι που αφήνουν περιθώρια ερμηνείας στην Τεχεράνη.

Παρά τη θετική υποδοχή της συμφωνίας από ηγέτες παγκοσμίως, αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχειρία, καθώς η βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών ενδέχεται να δυσκολέψει την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας είχε ήδη υιοθετήσει σκληρή στάση, αρνούμενη τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων για επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κλείνοντας τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη, κλιμακώνοντας την αντιπολεμική της θέση. Σε απάντηση, ο Donald Trump είχε απειλήσει ακόμη και με διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη χώρα.

Την εκεχειρία χαιρέτισαν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, κάνοντας λόγο για «αναγκαία αποκλιμάκωση», καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Kaja Kallas, που τη χαρακτήρισε «βήμα πίσω από το χείλος της σύγκρουσης».

Θετική ήταν και η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού Keir Starmer, ενώ χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα και η Ιαπωνία υποστήριξαν τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Νέος γύρος συνομιλιών για μια συνολική λύση στην κρίση της Μέσης Ανατολής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.