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Προειδοποίηση Ζαχάροβα προς τις χώρες της Βαλτικής να μην επιτρέψουν ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο τους
Ειδήσεις
18:24 - 08 Απρ 2026

Προειδοποίηση Ζαχάροβα προς τις χώρες της Βαλτικής να μην επιτρέψουν ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο τους

Reporter.gr Newsroom
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Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) τα κράτη της Βαλτικής, τονίζοντας ότι διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο εάν επιτρέψουν σε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να περάσουν μέσω του εναέριου χώρου τους με σκοπό την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά της Ρωσίας.      

Ειδικότερα λοιπόν, η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε συγκεκριμένα στη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία ότι η οποιαδήποτε υποστήριξη προς το Κίεβο με αυτόν τον τρόπο θα θεωρηθεί ότι τις καθιστά συμμάχους της Ουκρανίας.

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