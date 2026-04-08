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Ιρλανδία: Διαδηλώσεις στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές των καυσίμων
Ειδήσεις
18:01 - 08 Απρ 2026

Ιρλανδία: Διαδηλώσεις στο Δουβλίνο για τις υψηλές τιμές των καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Διαδηλωτές που ζητούν περαιτέρω κυβερνητική βοήθεια για τη μείωση του κόστους των καυσίμων μπλόκαραν πολυσύχναστους δρόμους και αυτοκινητόδρομους σε όλη την Ιρλανδία τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), με σταθμευμένα φορτηγά και τρακτέρ, προκαλώντας προβλήματα σε εργαζόμενους και τα δημόσια μέσα μεταφοράς για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με το Reuters, συγκροτήματα οχημάτων άρχισαν να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Δουβλίνου και σε άλλες πόλεις από την Τρίτη, με τους διαδηλωτές, -μεταξύ των οποίων μεταφορείς και αγρότες-, να διαμαρτύρονται ότι το πακέτο ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ για προσωρινή μείωση των φόρων σε βενζίνη και ντίζελ δεν επαρκεί για να αμβλύνει τις αυξήσεις που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι δεν θα ικανοποιήσουν τα αιτήματα των διαδηλωτών να συναντηθούν μαζί τους, καθώς δεν ανήκουν σε αντιπροσωπευτικές ομάδες με τις οποίες η κυβέρνηση συνεργάζεται για τα μέτρα στήριξης. Οι διοργανωτές υποσχέθηκαν τρίτη ημέρα διαμαρτυρίας αύριο, Μεγάλη Πέμπτη.

«Σεβόμαστε το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν, αλλά δεν είναι αποδεκτό να δηλώνουν ότι θα μετατρέψουμε τον O’Connell Street σε χώρο στάθμευσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μάικλ Μάρτιν σε συνέντευξη Τύπου.

Η παράταξη τρακτέρ και φορτηγών στον O’Connell Street προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων και μερική αναστολή σε μία από τις δύο γραμμές τραμ που διασχίζουν την πόλη. Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας αναφέρθηκαν επίσης στους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Διαδηλώσεις σε δύο πρατήρια καυσίμων, που μπλόκαραν τις παραδόσεις στις πόλεις Galway και Limerick, είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα πρατήριο να εξαντλήσει τα καύσιμα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του συλλόγου των ιδιοκτητών πρατηρίων στο εθνικό δίκτυο RTE.

Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας χαιρέτισε την εκεχειρία δύο εβδομάδων στη σύγκρουση στο Ιράν και αναμένει αυτό ότι θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών των καυσίμων σύντομα.

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