Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Οι στόχοι στην πρώτη Διυπηρεσιακή Σύσκεψη της νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων

Διευρυμένη σύσκεψη όλων των υπόχρεων φορέων της νέας Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, υπό την προεδρία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτη Στάθη.

Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε την πολύ μεγάλη σημασία της σύστασης, του ρόλου και της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων στη διαχείριση κρίσεων που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που το απέδειξαν στην πράξη. Η υγειονομική κρίση με την πανδημία του Covid το 2019, αλλά και η μεταναστευτική κρίση στον Έβρο το 2020, που διέθετε και χαρακτηριστικά υβριδικής απειλής. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις κρίσεων που χρειάστηκε η συνεργασία, η αλληλεπίδραση και ο συντονισμός πολλών φορέων και Υπηρεσιών για την επιτυχημένη αντιμετώπισή τους, πάντα προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιέγραψε τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της διυπηρεσιακής συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών Υπουργείων, Φορέων και Οργανισμών, ενώ έθεσε το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης στόχων και δράσεων. Έθεσε, μάλιστα, ως κομβική ημερομηνία τα μέσα Ιουλίου, οπότε και, όπως είπε, η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική για τη διαχείριση κρίσεων.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος, προσωρινά, συντονίζει τη νέα Γενική Γραμματεία, παρουσίασε αναλυτικά τον ρόλο και τον σκοπό της, αλλά και τις αρμοδιότητες όλων όσων συμμετέχουν, με κύριο- κοινό- στόχο τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, ο οποίος απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, Εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης & Προστασίας, Υποδομών & Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας &Οικονομικών, το ΚΕΜΕΑ, την ΕΥΠ, της Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, την ΑΑΔΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος, το ΕΚΑΒ, την Περιφέρεια Αττικής, την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΓΕΕΘΑ, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.