Δίωξη ναρκωτικών: Κατάσχεση «μαμούθ» στην Αττική - Τρεις συλλήψεις

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχωρώντας στη σύλληψη τριών ανδρών στην Αττική και σε κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, που ξεπερνούν τα 360 κιλά κάνναβης και τα 26 κιλά κοκαΐνης. Το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από τη διακίνηση των ουσιών εκτιμάται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, αξιοποιώντας πληροφορίες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 50 και 35 ετών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Στην αρχή της επιχείρησης, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος στην Αθήνα, καθώς κατείχε δέκα νάιλον συσκευασίες με συνολικά πάνω από 10 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Η ποσότητα αυτή είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 59χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε και για λογαριασμό του 50χρονου.

Κατά τη σύλληψή του, ο 35χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, παραβιάζοντας πινακίδες σήμανσης και φωτεινούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και άλλα οχήματα. Προτού ακινητοποιηθεί, προσπάθησε να ματαιώσει τον έλεγχο, αντιστεκόμενος σθεναρά και απωθώντας τους αστυνομικούς με χέρια και πόδια.

Ακολούθησε η σύλληψη των 59χρονου και 50χρονου, ενώ κατά τις έρευνες σε διαμέρισμα, αποθήκη και εξωτερικούς χώρους διώροφης οικίας εντοπίστηκαν πάνω από 26 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 351 κιλά ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πλαστά δελτία ταυτότητας, πλαστές άδειες οδήγησης και μήτρες σφραγίδας.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:

26.010,5 γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένα σε 24 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες

330.950 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, σε 298 νάιλον συσκευασίες

31.600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, σε 315 νάιλον συσκευασίες

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Το χρηματικό ποσό των 31.620 ευρώ

4 πλαστά δελτία ταυτότητας

4 πλαστές άδειες οδήγησης

2 μήτρες σφραγίδας δημόσιας υπηρεσίας

3 μήτρες σφραγίδας με στοιχεία εφοριακών υπαλλήλων

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

5 κινητά τηλέφωνα

Κάμερα κλειστού κυκλώματος

Η Ελληνική Αστυνομία εκτιμά ότι το παράνομο κέρδος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ναρκωτικών θα μπορούσε να φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων είχαν απασχολήσει προηγουμένως τις αρχές για παρεμφερή ή άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.