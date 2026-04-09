Γερμανία: Ένας στους πέντε αυτοαπασχολούμενους σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις του το 2026

Το 21% των αυτοαπασχολούμενων στη Γερμανία σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις του φέτος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo.

Τον Νοέμβριο του 2025, μόνο το 18,2% των συμμετεχόντων σχεδίαζαν να επενδύσουν περισσότερο το 2026.

«Παρόλο που η διάθεση για επενδύσεις αυξάνεται ελαφρώς, οι αυτοαπασχολούμενοι χρειάζονται αξιόπιστες και προβλέψιμες συνθήκες για μια βιώσιμη ανάκαμψη», δηλώνει η ειδικός του ifo, Κατρίνα Ντέμελχούμπερ.

Σχεδόν οι μισοί από τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικροεπιχειρήσεις (47,1%) προγραμματίζουν το ίδιο επίπεδο επενδύσεων με πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό αυτών που σχεδιάζουν να μειώσουν τις επενδύσεις τους το 2026 μειώθηκε από 36,3% σε 31,9%.

«Παρά τη μικρή βελτίωση, τα επενδυτικά σχέδια των αυτοαπασχολούμενων παραμένουν χαμηλότερα σε σύγκριση με την υπόλοιπη γερμανική οικονομία», προσθέτει η Ντέμελχούμπερ.

Το 28,4% των επιχειρήσεων εκεί σχεδιάζει επί του παρόντος να επεκτείνει τις επενδυτικές του δραστηριότητες.

Με άλλα λόγια, ενώ η διάθεση για επενδύσεις βελτιώθηκε ελαφρώς, το επιχειρηματικό κλίμα παρουσιάζει διαφορετική εικόνα: Σε αντίθεση με τις επενδυτικές προσδοκίες, οι επιχειρηματικές προσδοκίες των αυτοαπασχολούμενων σκοτείνιασαν σημαντικά τον Μάρτιο. Έπεσαν από -15,1 σε -26,0 μονάδες, οδηγώντας σε επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Ο «Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Jimdo-ifo για τους Αυτοαπασχολούμενους» έπεσε από -16,5 μονάδες τον Φεβρουάριο σε -20,8 μονάδες τον Μάρτιο. Αντίθετα, η δυσαρέσκεια για την τρέχουσα επιχειρηματική κατάσταση μειώθηκε ελαφρώς.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των μικροεπιχειρήσεων αυξήθηκε: το 36,4% αντιμετωπίζει δυσκολία στην αξιολόγηση της μελλοντικής επιχειρηματικής του εξέλιξης (από 32% τον προηγούμενο μήνα).

Ένας σημαντικός παράγοντας για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων είναι η χρηματοδότηση. Η πρόσβαση σε πιστώσεις παίζει καθοριστικό ρόλο: Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων που ανέφεραν δυσκολίες μειώθηκε σημαντικά (από 47,6% σε 34,6%).

Το ποσοστό αυτό μειώθηκε επίσης στο σύνολο της οικονομίας (από 35,2% σε 31,7%). Το ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα που συμμετέχουν καθόλου σε διαπραγματεύσεις δανείων παρέμεινε σχετικά χαμηλό μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων, στο 10,5%, και πολύ χαμηλότερο από ό,τι στην υπόλοιπη οικονομία, όπου φτάνει το 26,4%.