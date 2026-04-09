«Να μην υπάρξει δεύτερη Γάζα»: Η Διεθνής Κοινότητα καταδικάζει το ισραηλινό σφυροκόπημα του Λιβάνου

Παρά την εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, η Μεγάλη Τετάρτη (8/4) ήταν η πιο δραματική ημέρα από την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε, σε νεώτερο απολογισμό του, πως 254 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 1.000 τραυματίστηκαν στις ισραηλινές επιδρομές. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 50 αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιθέσεις, ρίχνοντας συνολικά 160 βόμβες σε 100 στόχους μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

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Μετά από το μπαράζ επιθέσεων, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, κήρυξε την Πέμπτη (9/4) ως ημέρα εθνικού πένθους.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι η Πέμπτη θα είναι «εθνική ημέρα πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες των ισραηλινών επιθέσεων που στόχευσαν εκατοντάδες αθώους, ανυπεράσπιστους πολίτες», διατάσσοντας το κλείσιμο των δημόσιων διοικήσεων και την υποστολή των σημαιών.

Παράλληλα, τα ξημερώματα της Μεγάλης Πέμπτης, η Χεζμπολάχ, που είχε σταματήσει το πυρ μετά τη συμφωνία, εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Σειρήνες ήχησαν σε περιοχές όπως η Μανάρα και η Μαργκαλιότ, επιβεβαιώνοντας την αναζωπύρωση της έντασης.

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιμένει πως ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και διευρύνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

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Μάλιστα, σήμερα (9/4) ανακοινώθηκε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, το κρησφύγετο του οποίου βομβαρδίστηκε χθες (8/4), σύμφωνα και πάλι με το Ισραήλ, από τους IDF στο πλαίσιο αεροπορικής επιδρομής.

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Από την άλλη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί παραβιάζουν την εκεχειρία, τονίζοντας πως το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου. Μάλιστα, ενόψει της συνάντησης ΗΠΑ – Ιράν το Μεγάλο Σάββατο, στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος σχολίασε πως οι επιθέσεις στον Λίβανο κάνουν «ανούσιες» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

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Η δραματική κατάσταση στον Λίβανο έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι η σύγκρουση ξεφεύγει ξανά από κάθε έλεγχο και η εκεχειρία μπορεί να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή.

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Γκουτέρες: Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θέτουν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέδωσε δήλωση με την οποία καταδικάζει «τις μαζικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο την Τετάρτη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό εκατοντάδων αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, τονίζεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Μακρόν: Η κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να συμπεριλάβει τον Λίβανο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να περιληφθεί στη συμφωνία και ο Λίβανος. Μάλιστα κατά τη διάρκεια συνδιαλέξεών του την Τετάρτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί στον Λίβανο η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κάτι που χαρακτήρισε «αναγκαία προϋπόθεση» ώστε η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και διαρκής».

«Εξέφρασα την ελπίδα μου ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί πλήρως από τον καθένα από τους αντιμαχόμενους, σε όλα τα πεδία μαχών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η κατάπαυση του πυρός να είναι αξιόπιστη και διαρκής», τόνισε ο κ. Μακρόν μέσω X -εκφράστηκε στα αγγλικά-, ενώ καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο στοίχισαν χθες τη ζωή σε τουλάχιστον 182 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 890, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό του υπουργείου της Βηρυτού ως το βράδυ.

Κάλας: Οι ισραηλινές ενέργειες ασκούν σοβαρή πίεση στην εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Και η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα πως η εκεχειρία στο Ιράν πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο.

«Το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται δεν δικαιολογεί την πρόκληση τόσο μαζικής καταστροφής» στον Λίβανο, είπε. «Οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους χθες, γεγονός που καθιστά δύσκολο να υποστηριχθεί ότι τέτοιες ενέργειες εμπίπτουν στην αυτοάμυνα», πρόσθεσε.

«Οι ισραηλινές ενέργειες ασκούν σοβαρή πίεση στην εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν. Η εκεχειρία με το Ιράν θα πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ», ανέφερε επίσης.

Βρετανίδα ΥΠΕΞ: To «σφυροκόπημα» του Λιβάνου από το Ισραήλ προκαλεί «βαθιά ζημιά»

To «σφυροκόπημα» του Λιβάνου από το Ισραήλ προκαλεί «βαθιά ζημιά» και υπάρχει κίνδυνος να αποσταθεροποιήσει την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

«Θέλουμε (η κατάπαυση του πυρός) να επεκταθεί για να καλύψει τον Λίβανο, επειδή διαφορετικά αυτό θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή» δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio.

Ιταλία, Ισπανία και Κίνα καταδικάζουν τις επιθέσεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι το Ισραήλ «παραβίασε» την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν εξαπολύοντας επιθέσεις στον Λίβανο.

«Έχουμε φτάσει ένα βήμα πριν από το σημείο χωρίς επιστροφή, αλλά σήμερα έχουμε μια εύθραυστη προοπτική ειρήνης που πρέπει να επιδιωχθεί με αποφασιστικότητα», είπε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι η Ιταλία καταδικάζει κάθε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και ζητά οριστική παύση των εχθροπραξιών.

Στο θέμα είχε αναφερθεί και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάνοντας λόγο για «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες επιθέσεις που δέχεται ο Λίβανος από το Ισραήλ». «Θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρξει μια δεύτερη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την εκεχειρία.

Η Ισπανία έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές μεταξύ των δυτικών κρατών των ενεργειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τον Λίβανο, κλείνοντας τον εναέριο χώρο της στα αεροσκάφη που εμπλέκονται στη σύγκρουση την οποία η Μαδρίτη έχει χαρακτηρίσει απερίσκεπτη.

«Χθες είδαμε πως το Ισραήλ, αψηφώντας την κατάπαυση του πυρός και παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, έριξε εκατοντάδες βόμβες στον Λίβανο», είπε χαρακτηριστικά ο Αλμπάρες.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή στο X, ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η «περιφρόνηση της ζωής και του διεθνούς δικαίου από τον Νετανιάχου είναι απαράδεκτη». «Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξεκάθαρα: – Ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην εκεχειρία. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτή τη νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ.Και δεν πρέπει να υπάρξει ατιμωρησία για αυτές τις εγκληματικές πράξεις», δήλωσε.

Για την κατάσταση τοποθετήθηκε και το Πεκίνο αναφέροντας ότι η κυριαρχία του Λιβάνου «δεν πρέπει να παραβιαστεί». «Η κυριαρχία και η ασφάλεια του Λιβάνου δεν πρέπει να παραβιάζονται. Η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών πρέπει να είναι εγγυημένη», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σε τακτική συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο προέτρεψε σε αυτοσυγκράτηση και «αποκλιμάκωση της κατάστασης».

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο δίκτυο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ.

Σε ερώτηση για το Ισραήλ, είπε ότι η Ελλάδα έχει μαζί του στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά όπως τόνισε, οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. Πρόσθεσε πως για πρώτη φορά υπάρχει μια ικανή κυβέρνηση στον Λίβανο και αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα οδηγηθούμε σε ανθρωπιστική κρίση. «Ελπίζω να σταματήσουν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο της εκεχειρίας», συμπλήρωσε και συνέχισε: «Αυτές οι επιθέσεις απονομιμοποιούν την κυβέρνηση του Λιβάνου, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ».

«Είναι ξεκάθαρο ότι η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο είναι εντελώς αντιπαραγωγική και πιστεύω ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το μόνο που πετυχαίνει το Ισραήλ είναι να δίνει μια νέα πλατφόρμα στη Χεζμπολάχ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

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Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε χθες βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Άγκυρα.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους. Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (…) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.