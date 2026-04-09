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Ο Τραμπ αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, ενώ ο Χαμενεΐ προειδοποιεί για «τιμωρία των εισβολέων»
Ειδήσεις
21:38 - 09 Απρ 2026

Ο Τραμπ αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, ενώ ο Χαμενεΐ προειδοποιεί για «τιμωρία των εισβολέων»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που η αμερικανική διπλωματική ομάδα, υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, προετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν έξι εβδομάδες.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ τόνισε ότι η ιρανική πλευρά παρουσιάζει διαφορετική στάση στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «πολύ πιο λογική». Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ιρανοί «συμφωνούν σε όλα όσα πρέπει να συμφωνήσουν», προσθέτοντας ότι «έχουν ηττηθεί» και «δεν διαθέτουν στρατό». Παράλληλα προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, οι συνέπειες θα είναι «πολύ επώδυνες».

Η εκεχειρία όμως εμφανίζει ήδη σημάδια πίεσης, καθώς ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, όπου δρα η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη οργάνωση Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας περιορισμό των επιχειρήσεων ώστε να μην επηρεαστεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με τον Νετανιάχου να επιβεβαιώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «μειώνουν την ένταση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, από την Ουγγαρία, δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να «συγκρατήσει λίγο» τη στάση του στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με την έκβαση να εξαρτάται τόσο από τις διαπραγματεύσεις όσο και από τις εξελίξεις στο πεδίο.

Χαμενεΐ: «Οι εισβολείς δεν θα μείνουν ατιμώρητοι»

Ταυτόχρονα, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επανέλαβε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραχωρήσει τα δικαιώματά της. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, τόνισε ότι οι εισβολείς δεν θα μείνουν ατιμώρητοι και ότι το Ιράν θα απαιτήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά και κάθε θυσία. Παράλληλα κάλεσε τον λαό να παραμείνει στους δρόμους, παρά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και προειδοποίησε τους γείτονες να μην εμπιστεύονται «ψεύτικες υποσχέσεις».

Ο Χαμενεΐ ανέφερε ακόμη ότι το Ιράν εισέρχεται σε νέα φάση διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στην αυγή της μεταμόρφωσής της σε μεγάλη δύναμη.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 22:01
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