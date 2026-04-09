Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη ως «αντίποινα» στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ για τη στάση τους απέναντι στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, καθώς και για το γεγονός ότι δεν προχώρησαν τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, τον οποίο επικαλείται το Reuters, έχει συζητήσει με συμβούλους του το ενδεχόμενο απόσυρσης μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, ούτε έχει δοθεί εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει συγκεκριμένα σχέδια αποχώρησης δυνάμεων. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι γίνονται τέτοιες συζητήσεις καταδεικνύει την έντονη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, φαίνεται ότι η πρόσφατη επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο δεν κατάφερε να βελτιώσει ουσιαστικά το κλίμα, το οποίο θεωρείται από τα χειρότερα από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σήμερα περισσότερους από 80.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω από 30.000 βρίσκονται στη Γερμανία, ενώ σημαντικές δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες επίσης στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες χώρες θα επηρεάζονταν από ενδεχόμενη απόσυρση ή πόσοι στρατιώτες θα αποχωρούσαν.

Συμμαχία σε κρίση

Οι σχέσεις του Τραμπ με το ΝΑΤΟ παραμένουν διαχρονικά τεταμένες, καθώς κατηγορεί συστηματικά τους Ευρωπαίους συμμάχους για χαμηλές αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, το τελευταίο τρίμηνο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά.

Τον Ιανουάριο προκάλεσε ένταση επαναφέροντας την πρόθεση προσάρτησης της Γροιλανδίας, ενώ μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι σύμμαχοι δεν συνέβαλαν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμης αρτηρίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Διπλωμάτες του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διευκρινίσει εάν επιθυμούν αποστολή στη συγκεκριμένη περιοχή ούτε ποιες δυνατότητες θα έπρεπε να προσφέρουν τα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο μεταφοράς στρατευμάτων από χώρες που άσκησαν κριτική στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν προς άλλες πιο υποστηρικτικές. Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει κυρίως την επιστροφή στρατευμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τη μετακίνησή τους σε άλλες χώρες.