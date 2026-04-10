ifo: Πιεσμένη η ταξιδιωτική βιομηχανία της Γερμανίας λόγω Μέσης Ανατολής

Το επιχειρηματικό κλίμα για τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους tour operators στη Γερμανία επιδεινώθηκε αισθητά τον Μάρτιο και ο δείκτης του ifo Institute υποχώρησε στις -41,7 μονάδες, από -14,8 μονάδες τον Φεβρουάριο.

Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν σαφώς πιο επιφυλακτικές στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ και οι προσδοκίες τους για το μέλλον επιδεινώθηκαν σημαντικά.

«Η γεωπολιτική κατάσταση δημιουργεί υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για ταξίδια μέσω των χωρών του Κόλπου στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο ειδικός του κλάδου Patrick Höppner.

Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, εκδόθηκαν ταξιδιωτικές οδηγίες για βασικές χώρες διέλευσης με μεγάλα αεροπορικά hubs στην περιοχή του Κόλπου, από τα οποία πολλοί επιβάτες με προορισμό την Ασία πραγματοποιούν ανταποκρίσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της German Federal Statistical Office, περίπου 2,7 εκατομμύρια επιβάτες από μεγάλα γερμανικά αεροδρόμια πέταξαν αρχικά προς το Qatar ή τα United Arab Emirates το 2025. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 5,9% όλων των επιβατών που ταξίδεψαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η Turkey και η Egypt αποτελούν επίσης δημοφιλείς προορισμούς που γειτνιάζουν με την περιοχή της σύγκρουσης. Το 2025, περίπου το 20,3% των επιβατών από τη Γερμανία με προορισμό εκτός ΕΕ ταξίδεψε προς την Τουρκία, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Αίγυπτο ήταν 4,8%.

Οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος θεωρούνται παραδοσιακά περίοδοι αιχμής για κρατήσεις διακοπών. «Πολλά ταξιδιωτικά γραφεία και τουρ οπερέιτορς αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ήδη προγραμματισμένα ταξίδια προς ή μέσω χωρών της Μέσης Ανατολής», εξήγησε ο Höppner.

Παράλληλα, αυξήθηκε τον Μάρτιο το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν άνοδο στις τιμές των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τις έρευνες του ifo. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η άνοδος του κόστους καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει ακριβότερες τις πτήσεις.

«Η αύξηση του πληθωρισμού είναι πιθανό να επιβαρύνει τους ταξιδιωτικούς προϋπολογισμούς πολλών καταναλωτών μέσα στη χρονιά», κατέληξε ο Höppner.