Τρεις νεκροί σε ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας από πλήγματα που καταγράφηκαν τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών στις περιοχές που επλήγησαν.

Στην Ουκρανία, ρωσικές επιθέσεις σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην περιφέρεια του Ντνίπρο, στα ανατολικά της χώρας, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό άλλων τριών, όπως γνωστοποίησε η περιφερειακή διοίκηση μέσω ανάρτησης στο Telegram. Στην περιοχή του Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε, ενώ στη Νικόπολη καταγράφηκαν δύο επιπλέον τραυματισμοί σε άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.

Στη ρωσική πλευρά, ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από επίθεση ουκρανικού drone στην πόλη Βόλσκι της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρέι Μποτσαρόφ. Η επίθεση προκάλεσε και πυρκαγιά, ενώ υπέστη ζημιές μια δεξαμενή πετρελαίου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, μια γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με ουκρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Σε απάντηση στους συνεχιζόμενους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις με drones προς ρωσικούς στόχους, με έμφαση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για αναχαίτιση 151 ουκρανικών drones, με τις νότιες περιοχές Βόλγκογκραντ και Ροστόφ να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων. Οι ρωσικές αρχές πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsiya επέβαλαν περιορισμούς λειτουργίας σε περισσότερα από 25 αεροδρόμια.

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία για το Πάσχα των Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος αποδέχθηκε, υπενθυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει μια αντίστοιχη εκεχειρία.