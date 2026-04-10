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Ο Χαμενεΐ καλεί τις χώρες του Κόλπου να σταθούν «στη σωστή πλευρά»
Ειδήσεις
15:18 - 10 Απρ 2026

Ο Χαμενεΐ καλεί τις χώρες του Κόλπου να σταθούν «στη σωστή πλευρά»

Reporter.gr Newsroom
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Μήνυμα προς τα κράτη του Κόλπου έστειλε ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καλώντας τους να σταθούν «στη σωστή πλευρά», μέσω ανάρτησής του στο Χ.  

Εν μέσω μίας εξαιρετικά κρίσιμης συγκυρίας με την εκεχειρία να είναι έτοιμη να καταρρεύσει, ο Χαμενεΐ (που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί) απευθύνθηκε ευθέως στους γείτονες της χώρας του, προσπαθώντας να παρουσιάσει την έκβαση του πολέμου ως μία στρατηγική επιτυχία της Τεχεράνης, η οποία – κατά την ιρανική ηγεσία – άντεξε τα σφοδρά χτυπήματα που δέχτηκε και βγήκε ακόμη πιο ενδυναμωμένη από αυτά.

«Σας λέω στους νότιους γείτονες του Ιράν: γίνεστε μάρτυρες ενός θαύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τις χώρες της περιοχής να «κατανοήσουν σωστά τα γεγονότα» και να επιλέξουν «τη σωστή πλευρά», επιδεικνύοντας δυσπιστία απέναντι στις «ψεύτικες υποσχέσεις των διαβόλων», προφανώς εννοώντας τις ΗΠΑ.

Ο αναλυτής Hasan Alhasan, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο International Institute for Strategic Studies στο Μπαχρέιν, σημειώνει στο CNN πως ο Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «αδελφικών σχέσεων» με τα κράτη του Κόλπου, αλλά με τους όρους που θα θέσει η Τεχεράνη· μία τακτική που εξηγείται – κατά τον αναλυτή – στο πλαίσιο της αφήγησης της ηγεσίας ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να διεκδικήσει το Ιράν πιο ισχυρό ρόλο στην περιοχή.

Βασικός όρος της Τεχεράνης, σε μία ενδεχόμενη συνεργασία, θα ήταν η απομάκρυνση όλων των «αλαζονικών», όπως λένε, δυνάμεων που εκμεταλλεύονται και εξευτελίζουν τις χώρες του Κόλπου.

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει ήδη φανεί, οι γείτονες του Ιράν δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την «ιρανική κηδεμονία». Σύμφωνα με τον Alhasan, θα απέρριπταν μία τέτοια ιδέα ακόμη και χωρίς την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

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