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Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να πολεμάμε το «τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»
Ειδήσεις
21:58 - 11 Απρ 2026

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να πολεμάμε το «τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»

Reporter.gr Newsroom
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«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.   

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέκρινε και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι «παρέχει κάλυψη» στο Ιράν και πως είναι υπεύθυνος για «σφαγές» Κούρδων πολιτών.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Νετανιάχου, σε τηλεοπτικό διάγγελμα, είπε: «Η εκστρατεία δεν έχει ακόμη τελειώσει, αλλά ήδη μπορεί να ειπωθεί ξεκάθαρα - έχουμε επιτύχει ιστορικά επιτεύγματα».

Στο 13λεπτη μήνυμά του, που έδειχνε να απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό κοινό, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε μια σειρά από όσα χαρακτήρισε ως βασικά επιτεύγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ αυτών ανέφερε την εξουδετέρωση της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν, καθώς και την καταστροφή των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Κρατώντας έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, στον οποίο απεικονιζόταν ο λεγόμενος ιρανικός «άξονας της αντίστασης» —όπως τον αποκαλεί η Τεχεράνη— ή «άξονας του κακού» κατά το Ισραήλ, δήλωσε: «ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, αλλά τους στραγγαλίζουμε εμείς».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, υπογράμμισε: «Τους πλήξαμε, έχουμε ακόμη περισσότερα να κάνουμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην αποτροπή του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Όπως είπε, στο πλαίσιο αυτό είχε εγκρίνει και μυστικές επιχειρήσεις με στόχο την καθυστέρηση ενός τέτοιου ενδεχομένου, ενώ τόνισε πως είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για τον κίνδυνο.

«Αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» με τα πλήγματα που εξαπέλυσε κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Αναφερόμενος στο απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, σημείωσε ότι αυτό θα απομακρυνθεί είτε μέσω συμφωνίας είτε «με άλλα μέσα».

Τέλος, υποστήριξε ότι «Το Ιράν εκλιπαρεί για κατάπαυση του πυρός», προσθέτοντας πως «Το καθεστώς της τρομοκρατίας είναι βαθιά αποδυναμωμένο. Παλεύουν για την ίδια τους την επιβίωση».

Παρά τους θριαμβευτικούς τόνους των δηλώσεών του, δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έδειξαν ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών δεν θεωρεί πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επικράτησαν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 22:20
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