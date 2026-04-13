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Σχέδιο Στάρμερ για «σιωπηρή» ευθυγράμμιση με την ΕΕ - Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
Ειδήσεις
19:08 - 13 Απρ 2026

Σχέδιο Στάρμερ για «σιωπηρή» ευθυγράμμιση με την ΕΕ - Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Κιρ Στάρμερ σχεδιάζει αλλαγές στη νομοθεσία που θα επιτρέπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να υιοθετεί νέους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται κάθε φορά ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου.      

Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της «δυναμικής» ευθυγράμμισης της Βρετανίας με μελλοντικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, στο πλαίσιο πιθανών νέων συμφωνιών, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως τα πρότυπα τροφίμων.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι τόσο η Βουλή των Κοινοτήτων, όσο και η Βουλή των Λόρδων θα εξακολουθήσουν να έχουν ένα βαθμό εποπτείας επί των νέων ρυθμίσεων που θα υιοθετούνται.

Ωστόσο, το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το Συντηρητικό Κόμμα και το Reform UK.

Η επικείμενη νομοθεσία, η οποία αναμένεται να κατατεθεί μέσα στο έτος, θα δίνει στους υπουργούς τη δυνατότητα να προωθούν ρυθμίσεις με ταχείες διαδικασίες, ώστε να επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκά πρότυπα που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας πιο ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα εισάγονται ως δευτερογενής νομοθεσία, γεγονός που συνεπάγεται περιορισμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο και μειωμένη δυνατότητα παρέμβασης των βουλευτών στη διαδικασία έγκρισής τους.

Σημειώνεται ότι η προσέγγιση αυτή θυμίζει το καθεστώς που ίσχυε πριν από το Brexit, όταν η βρετανική κυβέρνηση ενσωμάτωνε σε τακτική βάση ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς την ΕΕ.

Ωστόσο, αυτή τη φορά η διαδικασία θεωρείται πιθανό να είναι πιο αμφιλεγόμενη, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο δε διαθέτει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι Εργατικοί έχουν καταργήσει την κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων που εξέταζε συστηματικά τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο κοινοβουλευτικού ελέγχου των μελλοντικών ευρωπαϊκών κανόνων.

Αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση

Ο σκιώδης υπουργός Επιχειρήσεων των Συντηρητικών, Άντριου Γκρίφιθ, υποστήριξε ότι η πρόταση οδηγεί σε υποβάθμιση του Κοινοβουλίου σε απλό παρατηρητή, ενώ οι αποφάσεις θα καθορίζονται από τις Βρυξέλλες.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στη νομοθεσία «σε κάθε στάδιο», κάνοντας λόγο για προσπάθεια «από την πίσω πόρτα» επαναφοράς της βρετανικής ευθυγράμμισης με την ΕΕ.

Η κυβέρνηση, από την άλλη, υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο θα διευκολύνει την εφαρμογή της σχεδιαζόμενης συμφωνίας με την ΕΕ για τα πρότυπα τροφίμων, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και θα μειώσει τη γραφειοκρατία για τους εξαγωγείς.

Παράλληλα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η τρέχουσα διεθνής αστάθεια, συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων με το Ιράν, ενισχύει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την Ευρώπη.

Ο ίδιος ο Στάρμερ, μιλώντας στο BBC Radio 5 Live, τόνισε ότι «ζούμε σε έναν κόσμο μεγάλης σύγκρουσης και αβεβαιότητας» και ότι μια πιο στενή σχέση με την Ευρώπη είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, κάτι που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Προοπτικές και επόμενα βήματα

Η κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι η συμφωνία για τα πρότυπα τροφίμων θα απαιτεί συνεχή ευθυγράμμιση με κανονισμούς της ΕΕ σε τομείς όπως τα πρόσθετα τροφίμων, η υγεία των ζώων και η επισήμανση προϊόντων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο πιθανής σύνδεσης με το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων, αναμένεται περαιτέρω ευθυγράμμιση με σχετικούς κανόνες της ΕΕ, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι δύο πλευρές στοχεύουν να παρουσιάσουν τις σχετικές συμφωνίες σε σύνοδο κορυφής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Τέλος, η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον συμφωνίες με την ΕΕ, πέραν των ήδη προγραμματισμένων, ενώ η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει δηλώσει ότι εξετάζονται στενότερες σχέσεις όπου αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 18:08
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