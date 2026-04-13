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Βρετανία: Στο «μικροσκόπιο» της αρχής ανταγωνισμού η εξαγορά «μαμούθ» της Warner Bros από την Paramount
Ειδήσεις
18:10 - 13 Απρ 2026

Βρετανία: Στο «μικροσκόπιο» της αρχής ανταγωνισμού η εξαγορά «μαμούθ» της Warner Bros από την Paramount

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική αντιμονοπωλιακή αρχή αναμένεται να προχωρήσει στην έναρξη έρευνας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, αξίας 110 δισ. δολαρίων, εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4).        

Όπως επισημάνθηκε, οι τομείς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συνεισφέρουν σημαντικά -σε επίπεδο δισεκατομμυρίων- στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εξέταση του κατά πόσο συμφωνίες μεταξύ μεγάλων στούντιο ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) εκτιμά ότι η έρευνα πρώτης φάσης θα ξεκινήσει σύντομα, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο Reuters.

Νωρίτερα, η CMA είχε απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις της συμφωνίας στον ανταγωνισμό, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας συλλογής στοιχείων που προηγείται της απόφασης για την έναρξη επίσημης έρευνας.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την κατάθεση σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη έχει οριστεί έως τις 27 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, ούτε η Paramount, ούτε η Warner Bros. έχουν ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα του Reuters για σχόλιο.

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