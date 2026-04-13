Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα - Περισσότεροι από 660.000 οδηγοί αναμένεται να γυρίσουν στο Λεκανοπέδιο

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, ξεκίνησε σταδιακά από σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (13/4) η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς τα αστικά κέντρα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία τόσο στα λιμάνια της Αττικής, όσο και στο οδικό δίκτυο, ενώ η μεγαλύτερη επιβάρυνση της κίνησης αναμένεται να σημειωθεί κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου από το ύψος του Κιάτου και σε τμήματα έως τους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες ή ακινητοποιούνται κατά διαστήματα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου πάντως παρατηρούνται καθυστερήσεις από τον Αυλώνα έως τη Μαλακάσα, καθώς και μικρές αναμονές στα διόδια των Αφιδνών.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, η οποία έχει κλείσει στο ύψος της Κινέτας για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη νέα εθνική οδό.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότεροι από 660.000 οδηγοί θα επιστρέψουν συνολικά στο Λεκανοπέδιο, ενώ αναμένεται και δεύτερο κύμα επιστροφών την Τρίτη του Πάσχα (14/4).

Λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας, η Ελληνική Αστυνομία έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με ενισχυμένες δυνάμεις της Τροχαίας να βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Παράλληλα έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλη τη χώρα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τροχαίας, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο προχωρά η ημέρα και να αρχίσει να αποσυμφορείται αργά τη νύχτα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 06:00 χθες έως τις 06:00 σήμερα πέρασαν από τα δύο εθνικά οδικά δίκτυα συνολικά 61.414 οχήματα (32.948 στην Αθηνών-Κορίνθου και 28.466 στην Αθηνών-Λαμίας). Επιπλέον, από τις 06:00 σήμερα έως τις 12:00 το μεσημέρι, 7.665 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική μέσω της Αθηνών-Κορίνθου και 3.851 μέσω της Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για τα φορτηγά οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

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