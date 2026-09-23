Βρετανία: Επανεξετάζει τη συμφωνία για τα Τσάγκος μετά την αντίθεση Τραμπ

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να επανεξετάσει τη συμφωνία για το μέλλον των Νήσων Τσάγκος, μετά την εκ νέου δημόσια απόρριψή της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το ERTNEWS, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται πλέον υπό επανεξέταση, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη σημερινή της μορφή χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Πρέπει να την επανεξετάσουμε, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την υποστηρίζουν», δήλωσε ο Στρίτινγκ, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Τραμπ κατέστησαν σαφές πως η αμερικανική θέση για τη συμφωνία, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν έχει αλλάξει.

Η αντίδραση Τραμπ

Κατά τη συνάντησή του με τον Μπέρναμ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία για τα Τσάγκος «τρομερή» και δήλωσε ότι δεν την υποστηρίζει.

Στο επίκεντρο της αμερικανικής αντίδρασης βρίσκεται η στρατηγική σημασία του Ντιέγκο Γκαρσία, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους, όπου λειτουργεί κοινή βρετανοαμερικανική στρατιωτική βάση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα αντιρρήσεις για τη συμφωνία, θεωρώντας ότι η διευθέτηση του καθεστώτος των Τσάγκος δημιουργεί αβεβαιότητα για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της στρατιωτικής βάσης. Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί βασικό ζήτημα για την ασφάλεια της Βρετανίας και των συμμάχων της.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Με βάση τη συμφωνία που είχε υπογράψει η προηγούμενη βρετανική κυβέρνηση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταβίβαζε την κυριαρχία επί των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα λειτουργίας της βρετανοαμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Η προβλεπόμενη μίσθωση της βάσης θα είχε διάρκεια 99 ετών. Σε αντάλλαγμα, ο Μαυρίκιος θα λάμβανε οικονομικές πληρωμές από τη Βρετανία. Οι αρχικοί όροι προέβλεπαν περίπου 165 εκατ. λίρες ετησίως για τα πρώτα τρία χρόνια και 120 εκατ. λίρες ετησίως από το τέταρτο έτος.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, καθώς η απαιτούμενη νομοθετική διαδικασία στο βρετανικό Κοινοβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία είχε ήδη ανασταλεί λόγω των αμερικανικών αντιρρήσεων.

Στο επίκεντρο το Ντιέγκο Γκαρσία

Το Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί το βασικό στρατηγικό στοιχείο της διαμάχης. Η στρατιωτική εγκατάσταση χρησιμοποιείται από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ και έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις και την παρουσία των δύο χωρών στον Ινδικό Ωκεανό.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η συμφωνία με τον Μαυρίκιο δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο που θα εξασφάλιζε τη λειτουργία της βάσης. Η αμερικανική κυβέρνηση, ωστόσο, έχει εκφράσει ανησυχίες για το συγκεκριμένο μοντέλο διευθέτησης.

Ο Στρίτινγκ τόνισε ότι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας της βάσης αποτελεί κρίσιμο ζήτημα εθνικής και συμμαχικής ασφάλειας και ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστεί εκ νέου με την Ουάσινγκτον για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι οικονομικές πληρωμές προς τον Μαυρίκιο παραμένουν προς το παρόν σε αναστολή, έως ότου ολοκληρωθεί η επανεξέταση της συμφωνίας.

Ο Μπέρναμ αναζητά νέα διευθέτηση

Ο Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι να εξασφαλίσει μια λύση που θα διατηρεί σε μακροπρόθεσμη βάση τη λειτουργία του Ντιέγκο Γκαρσία.

Μετά τη συνάντηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα εργαστεί για την εξεύρεση μιας λύσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορές δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί.

Η επανεξέταση της συμφωνίας συνεπώς δεν σημαίνει ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τη συμφωνία με τον Μαυρίκιο, αλλά ότι αναζητά αλλαγές ή μια νέα διευθέτηση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει και την αμερικανική υποστήριξη.

Οι σχέσεις Λονδίνου – Ουάσινγκτον

Η διαφωνία για τα Τσάγκος αποτέλεσε ένα από τα ζητήματα στα οποία διαπιστώθηκε διαφορετική προσέγγιση κατά την πρώτη συνάντηση Μπέρναμ – Τραμπ.

Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές περιέγραψαν τη συνάντηση ως θετική σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Ο Τραμπ επαίνεσε τον Μπέρναμ, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Ουκρανία, τα Φόκλαντ, το εμπόριο και η συνεργασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση των Τσάγκος, ωστόσο, παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί η νέα βρετανική κυβέρνηση στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.