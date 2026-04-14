Η Ιταλία «παγώνει» την αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ 

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε την αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ, σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση της στάσης της Ρώμης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση έρχεται καθώς η ιταλική κυβέρνηση επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, που έχει προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Μιλώντας στο περιθώριο εκδήλωσης για τον οινικό κλάδο στη Βερόνα, η Μελόνι δήλωσε ότι η κυβέρνηση «αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή συγκυρία». Η συμφωνία του 2003 αφορά την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού και τεχνολογικής έρευνας μεταξύ των δύο χωρών και προβλέπει ανανέωση κάθε πέντε χρόνια. Νομικοί και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν ήδη καλέσει την Ιταλία να την τερματίσει, επικαλούμενοι ανησυχίες για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος στη Γάζα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρώμης και Τελ Αβίβ. Στις 8 Απριλίου, δυνάμεις του Israel Defense Forces άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά κατά ιταλικής ειρηνευτικής φάλαγγας έξω από τη Βηρυτό. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η αντίδραση της Ιταλίας ήταν έντονη: η Μελόνι χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς απαράδεκτο», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Antonio Tajani κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη στη Ρώμη για τρίτη φορά από το 2024.

Παρότι η ιταλική κυβέρνηση είχε έως τώρα στηρίξει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα και δεν αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος, η σύγκρουση με το Ιράν φαίνεται να επέβαλε αναπροσαρμογή της πολιτικής της. Η Μελόνι επέκρινε επίσης το Ισραήλ για την παρεμπόδιση καθολικών λειτουργιών στον Ναό της Αναστάσεως την Κυριακή των Βαΐων, κάνοντας λόγο για «προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας», ενώ σε πρόσφατη ομιλία της στο κοινοβούλιο άσκησε κριτική και για τη δράση του Ισραήλ στον Λίβανο.