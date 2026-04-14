ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις τιμές παραγωγού τον Μάρτιο παρά τις ενεργειακές πιέσεις

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο τον Μάρτιο, ωστόσο η αύξηση ήταν αισθητά χαμηλότερη από τις προβλέψεις, παρά τις ανησυχίες ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της έντασης με το Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει νέο κύμα πληθωρισμού.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI), που αποτελεί βασικό μέτρο του κόστους στην παραγωγική αλυσίδα για αγαθά και υπηρεσίες τελικής ζήτησης, αυξήθηκε κατά 0,5% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση για τον μήνα. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την εκτίμηση των αναλυτών της Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 1,1%, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.

Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης PPI αυξήθηκε μόλις κατά 0,1%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,5%.