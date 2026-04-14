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ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις
17:11 - 14 Απρ 2026

ΔΝΤ: Το Ηνωμένο Βασίλειο ο μεγάλος «ασθενής» της ανάπτυξης ελέω Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε την Τρίτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των πλουσιότερων οικονομιών του κόσμου εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, στην τελευταία έκθεση World Economic Outlook, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυχθεί πλέον μόλις κατά 0,8% το 2026, χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,3% για το 2025.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποβάθμιση πρόβλεψης μεταξύ των οικονομιών της G7, με το Ηνωμένο Βασίλειο να υστερεί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών (2,3% ανάπτυξη για το 2026), της ευρωζώνης (1,1%), της Ισπανίας (2,1%) και της Γαλλίας (0,9%).

Το ΔΝΤ σημείωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει πλέον μια σοβαρή δοκιμασία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έχοντας ήδη αντέξει τις αναταράξεις από εμπορικούς πολέμους και δασμούς το προηγούμενο έτος. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τις προοπτικές, ενώ η αύξηση του δημόσιου χρέους και η διάβρωση της αξιοπιστίας των θεσμών ενέχουν επιπλέον κινδύνους.

«Μια πιο μακροχρόνια ή εκτεταμένη σύγκρουση, η επιδείνωση του γεωπολιτικού κατακερματισμού, μια αναθεώρηση των προσδοκιών γύρω από την παραγωγικότητα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη ή η αναζωπύρωση εμπορικών εντάσεων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν σημαντικά την ανάπτυξη και να αποσταθεροποιήσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές», ανέφερε το ΔΝΤ.

«Η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας, η διατήρηση αξιόπιστων πλαισίων πολιτικής και η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του τρέχοντος σοκ και την προετοιμασία για μελλοντικές αναταράξεις σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον».

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