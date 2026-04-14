Μπέσεντ: Αναξιόπιστος εταίρος η Κίνα - Συσσώρευσε πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κατηγόρησε την Κίνα ότι λειτούργησε ως αναξιόπιστος διεθνής εταίρος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι προχώρησε σε συσσώρευση πετρελαίου και σε περιορισμούς εξαγωγών σε ορισμένα προϊόντα.

Όπως ανέφερε, η στάση αυτή θυμίζει αντίστοιχες πρακτικές που είχε υιοθετήσει το Πεκίνο κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν είχε συγκεντρώσει μεγάλες ποσότητες ιατρικού εξοπλισμού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπέσεντ αποκάλυψε ότι έχει ήδη θέσει το ζήτημα σε συνομιλίες με Κινέζους αξιωματούχους. Παράλληλα, απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως στο κατά πόσο η συγκεκριμένη ένταση θα μπορούσε να επηρεάσει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επίσκεψη στο Πεκίνο στο τέλος του μήνα.

Ωστόσο, τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου ομόλογού του, Σι Τζινπίνγκ παραμένουν σε καλό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι υπάρχει σταθερότητα στη διμερή συνεργασία από το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως σημείωσε, η επικείμενη επίσκεψη έχει ως βασικό μήνυμα τη διατήρηση της σταθερότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχιση των σχέσεων.