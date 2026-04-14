Στρατιωτική συνεργασία Σερβίας - Ισραήλ με κοινή παραγωγή μαχητικών drones

Η Σερβία προχωρά σε συμφωνία με το Ισραήλ για την από κοινού παραγωγή μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Βούτσιτς εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το εν λόγω εγχείρημα, δηλώνοντας -σύμφωνα με το πρακτορείο Tanjug- ότι η Σερβία θα αποκτήσει «τα καλύτερα drones στην περιοχή», επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα πρόκειται για φθηνά συστήματα, αλλά για ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσα, ιδίως απέναντι σε τεθωρακισμένους στόχους.

Παρότι δεν έδωσε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα της παραγωγής, τόνισε ότι η συνεργασία με το Ισραήλ θα είναι ισότιμη, με κατανομή 50-50. Όπως σημείωσε, η Σερβία θα επωφεληθεί τεχνολογικά, αποκτώντας τεχνογνωσία και εκπαιδεύοντας προσωπικό, ώστε στο μέλλον να μπορεί να αναπτύσσει αυτόνομα τέτοια συστήματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο BIRN, η κρατική αμυντική εταιρεία Yugoimport SDPR σχεδιάζει τη δημιουργία μονάδας παραγωγής drones σε συνεργασία με την ισραηλινή Elbit Systems, η οποία αναμένεται να κατέχει το 51% της νέας εταιρείας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Βελιγραδίου για ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Σερβία προχώρησε το 2024 στην παραγγελία 12 γαλλικών μαχητικών Rafale, επιδιώκοντας τον εκσυγχρονισμό του στόλου της. Παράλληλα, έχει προμηθευτεί στρατιωτικό εξοπλισμό από την Κίνα και τη Ρωσία, διατηρώντας στενές σχέσεις με τις δύο χώρες, αν και επισήμως επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, η Σερβία παραμένει εκτός ΝΑΤΟ, επιλογή που συνδέεται και με την επέμβαση της Συμμαχίας το 1999, όταν βομβάρδισε τη χώρα στο πλαίσιο του πολέμου στο Κόσοβο, έπειτα από χρόνια εντάσεων και συγκρούσεων στην περιοχή των Βαλκανίων.