Ιράν: Eξετάζει να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια προσωρινή διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, επιδιώκοντας να αποφύγει μια άμεση σύγκρουση με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και παράλληλα να μη διαταράξει έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των εσωτερικών συζητήσεων στην Τεχεράνη.

Πιο αναλυτικά, η πιθανή αυτή κίνηση αποτυπώνει την προσπάθεια της ιρανικής πλευράς να περιορίσει τον κίνδυνο κλιμάκωσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζουν το έδαφος για νέες απευθείας συνομιλίες. Η ίδια πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των διαβουλεύσεων, επισημαίνει ότι στόχος είναι να διατηρηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας.

Σύμφωνα με την αναλύτρια του Center for a New American Security, Rachel Ziemba, μια ενδεχόμενη παύση των αποστολών θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη της πρόθεσης από την πλευρά της Τεχεράνης για αποκλιμάκωση και αποφυγή επιστροφής σε ανοιχτή σύγκρουση. Όπως σημείωσε, μια τέτοια κίνηση ενδέχεται να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου, ωστόσο η προσοχή των αγορών θα στραφεί κυρίως στις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας και όχι στην προσωρινή μείωση της προσφοράς.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με στόχο την παράταση της εκεχειρίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί την εφαρμογή ναυτικού αποκλεισμού με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν νέο γύρο συνομιλιών πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή μείωση ή αναστολή της ναυσιπλοΐας για λίγες ημέρες εκτιμάται ως μια ρεαλιστική κίνηση αποκλιμάκωσης, που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα περιστατικό ικανό να εκτροχιάσει τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγές με γνώση του ζητήματος.

Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει αβέβαιη. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ενδέχεται να επιλέξει διαφορετική προσέγγιση, επιχειρώντας να αμφισβητήσει στην πράξη τον αμερικανικό αποκλεισμό, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω τη διπλωματική διαδικασία.

Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων, ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει δικές τους επιχειρήσεις ελέγχου. Μετά τις σχετικές πληροφορίες, οι τιμές των συμβολαίων πετρελαίου υποχώρησαν, με το Brent να καταγράφει πτώση περίπου 1,20 δολαρίων ανά βαρέλι, διαμορφούμενο κοντά στα 98 δολάρια.

Η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμένη προσφορά φυσικών ποσοτήτων πετρελαίου, με το Ιράν να παραμένει βασικός παράγοντας που διατηρεί ροές μέσω του διαύλου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Παρ’ όλα αυτά, για τους επενδυτές, η προοπτική αποκλιμάκωσης και συμφωνίας θεωρείται καθοριστική για τη μελλοντική πορεία των τιμών.

Η ενδεχόμενη παύση των αποστολών αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία που επιχειρεί να διατηρήσει η Τεχεράνη, επιδιώκοντας να δείξει αποφασιστικότητα χωρίς να προκαλέσει μια σύγκρουση που θα μπορούσε να ακυρώσει τις διπλωματικές προσπάθειες.

Όπως επισημαίνει η αναλύτρια της Control Risks, Aniseh Bassiri Tabrizi, η κίνηση αυτή δεν συνιστά απαραίτητα σημαντική παραχώρηση από την ιρανική πλευρά, ωστόσο μπορεί να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης ενόψει των επόμενων συνομιλιών. Κατά την ίδια, η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκομίσει περισσότερα οφέλη παρά απώλειες από μια σύντομη διακοπή των αποστολών.