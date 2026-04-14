ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Πιθανή επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας
Ειδήσεις
10:33 - 14 Απρ 2026

Reuters: Πιθανή επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πηγές του Reuters επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που υπάρχουν για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν εντός της εβδομάδας.

Οι ομάδες διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αργότερα αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσαν τέσσερις πηγές στο Reuters.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για «ανοιχτό παράθυρο» επανεκκίνησης του διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρότι βρίσκεται σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ντόναλντ Τραμπ στο Στενό του Ορμούζ.

Το Associated Press μετέδωσε νωρίτερα ότι το Πακιστάν πρότεινε τη διοργάνωση ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Τα σημεία τριβής

Η διαφωνία σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης ήταν το κεντρικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Πακιστάν. Η Ουάσινγκτον έχει προτείνει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν για 20 χρόνια στην πρότασή της, αλλά η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει να το κάνει μόνο για πέντε χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times και της Wall Street Journal.

Στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, η Τεχεράνη πρότεινε αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για έως και πέντε χρόνια -- μια προσφορά που απέρριψε η κυβέρνηση Τραμπ, επιμένοντας σε 20 χρόνια, ανέφερε η NYT, επικαλούμενη δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια σημαντική μετατόπιση από τις προηγούμενες απαιτήσεις της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη να τερματίσει οριστικά τον εγχώριο εμπλουτισμό. Στο τραπέζι πλέον βρίσκεται χρονικό περιθώριο, κάτι που οι ΗΠΑ δεν συζητούσαν μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Ίαν Μπρέμερ, οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να κλείσουν τη συμφωνία για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για δώδεκα χρόνια.

Ωστόσο, το αδιέξοδο στις πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης έθεσε τέλος στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ, αλλά αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο διάλογος είναι ακόμα ενεργός και ότι μπορεί να υπάρχει μια πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία, παρότι ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων τη Δευτέρα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στην WSJ ότι συζητούσαν έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες.

Τι συνέβη στο Ισλαμαμπάντ

Εκτός από τον εμπλουτισμό ουρανίου της Τεχεράνης, τα άλλα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν στο Πακιστάν ήταν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ - ένα σημαντικό σημείο διέλευσης για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό που το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει, αλλά οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να ανοίξουν ξανά.

«Υπήρχε μια ισχυρή ελπίδα στη μέση των συνομιλιών ότι θα υπήρχε μια σημαντική πρόοδος και οι δύο πλευρές θα κατέληγαν σε συμφωνία. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν σε χρόνο μηδέν», δήλωσε μια πηγή της πακιστανικής κυβέρνησης.

Οι συνομιλίες φέρεται να διήρκεσαν περισσότερες από 20 ώρες. Όταν οι συζητήσεις στράφηκαν σε εγγυήσεις, τόσο σε διαβεβαιώσεις μη επίθεσης όσο και σε άρση των κυρώσεων, ο τόνος του συνήθως ήπιου Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Abbas Araghchi έγινε πιο έντονος, δήλωσαν οι δύο ιρανικές πηγές στο Reuters.

Οι πηγές τον ανέφεραν να λέει: «Πώς μπορούμε να σας εμπιστευτούμε όταν, στην τελευταία συνάντηση της Γενεύης, είπατε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν όσο η διπλωματία βρισκόταν σε εξέλιξη;» Και υπενθύμισε ότι η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ξεκίνησε δύο ημέρες μετά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών των δύο πλευρών στη Γενεύη.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/04/2026 - 11:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο;

Ναυμαχία στο Ορμούζ, πόκερ στις διαπραγματεύσεις - Οι πιο κρίσιμες τελευταίες εξελίξεις
Ειδήσεις

Ναυμαχία στο Ορμούζ, πόκερ στις διαπραγματεύσεις - Οι πιο κρίσιμες τελευταίες εξελίξεις

ΔΝΤ - Παγκόσμια Τράπεζα: Εξαιρετικά ασύμμετρος ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

ΔΝΤ - Παγκόσμια Τράπεζα: Εξαιρετικά ασύμμετρος ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

ΧΑ: Οι 22 από τις 25 του FTSE έχουν ανακοινώσει ανθεκτικά αποτελέσματα έτους
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι 22 από τις 25 του FTSE έχουν ανακοινώσει ανθεκτικά αποτελέσματα έτους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος
Ειδήσεις

Το Ορμούζ φλέγεται: Πλοίο στις φλόγες, νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν και κλιμάκωση χωρίς τέλος

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ
Ειδήσεις

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου
Ειδήσεις

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας έως το 2028

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

Πολιτική
20/07/2026 - 09:11

Μητσοτάκης: Το νέο ΟΑΚΑ αλλάζει πρόσωπο με έργα άνω των 160 εκατ. ευρώ

Οικονομία
20/07/2026 - 09:08

Πήραν «φωτιά» οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας από τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 08:57

Μεικτές τάσεις στην Ασία: Ισχυρές απώλειες στη Νότια Κορέα, κέρδη για Κίνα και Χονγκ Κονγκ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ