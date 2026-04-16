ΗΠΑ: Απρόσμενη πτώση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε περιβάλλον χαμηλών απολύσεων.

Οι νέες αιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 207.000 (εποχικά προσαρμοσμένες) για την εβδομάδα που έληξε στις 11 Απριλίου, μειωμένες κατά 11.000 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και χαμηλότερες από την εκτίμηση των αναλυτών που συγκέντρωσε η Dow Jones, η οποία έκανε λόγο για 215.000, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που καταγράφονται με καθυστέρηση μίας εβδομάδας, αυξήθηκαν κατά 31.000, φτάνοντας τα 1,82 εκατομμύρια.

Ωστόσο, ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε κατά 8.250, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουνίου 2024.