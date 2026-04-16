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Πώς η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να «δείχνει» εκλογές
Ανεμοδείκτης
16:10 - 16 Απρ 2026

Πώς η Συνταγματική Αναθεώρηση μπορεί να «δείχνει» εκλογές

Άγγελος Κωβαίος
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Άλλη μία κοινοβουλευτική συζήτηση άνευ ουσίας έγινε την Πέμπτη (16/4) στη Βουλή, στην οποία πάντως μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια στοιχεία ενδεικτικά για τα όσα θα επακολουθήσουν.

Πέραν του επιπέδου της αντιπαράθεσης που υποβιβάζεται διαρκώς, ένα από τα αξιοσημείωτα ήταν η προαναγγελία από τον Πρωθυπουργό της έναρξης της διαδικασίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση μέσα στον Μάιο.

Αυτό μπορεί να φανερώνει σχετικά ξεκάθαρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να στρέψει την συζήτηση σε ένα πιο πολιτικό πλαίσιο και να απεγκλωβιστεί από την σκανδαλολογία (ευλόγως). Μπορεί όμως να σημαίνει και ότι θέλει να τακτοποιεί όποιες εκκρεμότητες κρίνει σημαντικές, ώστε από το καλοκαίρι κι έπειτα να έχει ελεύθερο πεδίο για την προκήρυξη εκλογών…

Τελευταία τροποποίηση στις 16/04/2026 - 17:11
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