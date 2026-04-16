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Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε δυστύχημα με τρένο ο Αλεξ Μάνινγκερ
Ειδήσεις
17:08 - 16 Απρ 2026

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Νεκρός σε δυστύχημα με τρένο ο Αλεξ Μάνινγκερ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην τερματοφύλακας της Arsenal, Αλεξάντερ Μάνινγκερ, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 48 ετών, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τρένο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:20 τοπική ώρα σε ισόπεδη διάβαση στο Σάλτσμπουργκ.

Ο Αυστριακός πραγματοποίησε 64 συμμετοχές με την Άρσεναλ την περίοδο 1997–2002, κατακτώντας την Premier League και το FA Cup. Με την εθνική ομάδα της Αυστρίας μέτρησε 33 συμμετοχές, ενώ ήταν μέλος της αποστολής στο UEFA Euro 2008 που διεξήχθη στη χώρα του.

Ο αθλητικός διευθυντής της αυστριακής ομοσπονδίας, Peter Schöttel, δήλωσε:

«Ο Αλεξάντερ Μάνινγκερ ήταν ένας εξαιρετικός πρεσβευτής του αυστριακού ποδοσφαίρου, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Ο επαγγελματισμός, η ψυχραιμία και η αξιοπιστία του τον καθιστούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των ομάδων του και της εθνικής. Τα επιτεύγματά του αξίζουν τον μέγιστο σεβασμό και θα μείνουν αξέχαστα».

Ο Μάνινγκερ ξεκίνησε την καριέρα του από τη Red Bull Salzburg και αγωνίστηκε συνολικά σε 14 ομάδες ανά την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων οι Juventus, Udinese και Augsburg.

Το 2016 υπέγραψε βραχυπρόθεσμο συμβόλαιο με τη Liverpool σε ηλικία 39 ετών, χωρίς όμως να αγωνιστεί.

Στην Άρσεναλ βρέθηκε κυρίως στη σκιά του David Seaman, ωστόσο ανέλαβε βασικός όταν ο Άγγλος τραυματίστηκε στα τέλη της σεζόν 1997–98. Τότε συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη επί της West Ham United στα πέναλτι για τον 6ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και ξεχώρισε σε μια αξέχαστη νίκη απέναντι στη Manchester United στο «Old Trafford».

Τον Μάρτιο του 1998 αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στην Πρέμιερ Λιγκ, σε μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του.

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