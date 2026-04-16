Νέες αιχμές του Πάπα κατά του Τραμπ για εργαλειοποίηση της θρησκείας - «Ρημάζεται από τυράννους ο κόσμος»

Νέα αιχμηρή παρέμβαση πραγματοποίησε ο Πάπας Πάπας Λέων XIV, εξαπολύοντας δριμεία κριτική κατά πολιτικών επιλογών και πρακτικών που, όπως υποστήριξε, εργαλειοποιούν τη θρησκεία, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζει.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Καμερούν, ο Ποντίφικας απευθύνθηκε σε πιστούς με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της εκμετάλλευσης της πίστης για πολιτικά ή άλλα συμφέροντα.

«Ο Ιησούς μας είπε: ''Μακάριοι οι ειρηνοποιοί'', αλλά αλίμονο σε εκείνους που χειραγωγούν τη θρησκεία στο όνομα του Θεού για το δικό τους στρατιωτικό, οικονομικό ή πολιτικό όφελος, σύροντας ό,τι είναι ιερό στο σκοτάδι και τη βρομιά» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε με έμφαση στις καταστροφικές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων, σημειώνοντας: «οι άρχοντες του πολέμου προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν ότι χρειάζεται μόνο μια στιγμή για να καταστρέψει κανείς. Ωστόσο, συχνά μια ζωή δεν είναι αρκετή για να ανοικοδομήσει».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη διεθνή προτεραιοποίηση πόρων, τονίζοντας ότι τεράστια ποσά κατευθύνονται σε πολεμικές δαπάνες, την ώρα που βασικοί τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η αποκατάσταση παραμένουν υποχρηματοδοτημένοι.

«Κάνουν τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται για φόνους, για καταστροφές, ενώ οι πόροι που απαιτούνται για θεραπεία, εκπαίδευση και αποκατάσταση δεν βρίσκονται πουθενά», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Πάπας διατύπωσε μια συνολική, σκληρή αποτίμηση της παγκόσμιας κατάστασης, λέγοντας: «Ο κόσμος ρημάζεται από μια χούφτα τυράννους».

Η ανάρτηση Τραμπ που διαγράφηκε άμεσα

Οι επικρίσεις στράφηκαν και σε ηγέτες που χρησιμοποίησαν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουνι πολέμους, απαντώντας προφανώς στη ρητορική Τραμπ αλλά και σε ανάρτηση που διέγραψε.

Πιο αναλυτικά, η «επίθεση» του Ντόναλντ Τραμπ στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συνεχίστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στην οποία δημιούργησε μια φωτογραφία του ως Ιησούς.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, απεικονίζεται ο ίδιος σε μορφή που παραπέμπει στον Χριστό, να «θεραπεύει». Είναι ντυμένος με παπικά χρώματα, ενώ η αμερικανική σημαία φαίνεται πάνω από τον ώμο του.