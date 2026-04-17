Μίλερ (ΕΚΤ): «Σε εγρήγορση» για τον πληθωρισμό λόγω Ιράν - Χωρίς βιασύνη για νέα επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση εγρήγορσης απέναντι στους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει στον πληθωρισμό η σύγκρουση στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε βιαστικές κινήσεις αύξησης των επιτοκίων, σύμφωνα με τον Μάντις Μίλερ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ευρύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές και η ΕΚΤ βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2022, θα ήταν «επικίνδυνο» να θεωρηθεί πως ένα πιθανό ενεργειακό σοκ θα είναι προσωρινό.

«Καθώς ξεκινάμε από καλύτερο σημείο, ίσως μπορούμε να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί και δεν χρειάζεται να βιαστούμε να δράσουμε», ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιθώριο των εαρινών συνεδριάσεων του ΔΝΤ. Παράλληλα προειδοποίησε ότι «δεν θέλουμε να διστάσουμε και να μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις».

Σύμφωνα με τον Μίλερ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στην ΕΚΤ εξετάζουν το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων στο κόστος δανεισμού, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται ήδη στο 2,6%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2%, γεγονός που ενισχύει τις πιέσεις προς την κεντρική τράπεζα να αποτρέψει μια νέα παρατεταμένη αύξηση των τιμών, όπως εκείνη που είχε καταγραφεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.