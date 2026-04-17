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ΗΠΑ: Κάλεσμα επενδυτών για mega deals στα ορυκτά
Ειδήσεις
23:13 - 17 Απρ 2026

ΗΠΑ: Κάλεσμα επενδυτών για mega deals στα ορυκτά

Reporter.gr Newsroom
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Ένα πρόγραμμα δημιουργίας αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών, συνολικής αξίας 12 δισ. δολαρίων και υπό την αιγίδα της US Export-Import Bank, πρόκειται να λειτουργήσει με ανοιχτή πρόσβαση για όλες τις εμπορικές εταιρείες και όχι αποκλειστικά για όσες είχαν αρχικά κατονομαστεί ως προμηθευτές κατά την έναρξή του τον Φεβρουάριο.  

Οι εταιρείες Hartree Partners LP, Traxys North America LLC και Mercuria Energy Group, που είχαν αναφερθεί στην ανακοίνωση της 2ας Φεβρουαρίου, συμμετείχαν στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας Project Vault, συμβάλλοντας στη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης της βιωσιμότητάς της, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ex-Im Bank, Τζον Γιοβάνοβιτς, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Παρότι θεωρείται πιθανό να συμμετάσχουν και στη συνέχεια, η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίστανται «προνομιακοί» προμηθευτές ή συνεργάτες. Όπως σημείωσε ο ίδιος, πρόκειται για ένα μοντέλο «ανοιχτού τύπου», που βασίζεται στη ζήτηση της αγοράς.

Το Project Vault αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμα ορυκτά που υφίστανται επεξεργασία κυρίως στην Κίνα.

Το σχέδιο προβλέπει τη συνδυασμένη αξιοποίηση περίπου 2 δισ. δολαρίων από ιδιωτικά κεφάλαια και δανειοδότηση ύψους 10 δισ. δολαρίων από την Ex-Im Bank.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σπάνιες γαίες και σε εξειδικευμένα μέταλλα, όπως το γάλλιο, το οποίο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, κινητήρες αεροσκαφών και smartphones. Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά και τα 60 ορυκτά που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμα από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, μεταξύ αυτών και ο χαλκός.

«Ο χαλκός είναι ένα από αυτά τα 60 ορυκτά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιοβάνοβιτς, απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι Αμερικανοί κατασκευαστές ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν προμήθειες του συγκεκριμένου μετάλλου μέσω του Project Vault.

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