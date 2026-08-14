ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
Ειδήσεις
08:40 - 14 Αυγ 2026

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις βοριάδες και τα ισχυρά μελτέμια που πλήττουν τη χώρα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα, έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8), τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα. Κανονικά, ωστόσο, πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Προβλήματα καταγράφονται και από το λιμάνι του Πειραιά. Το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο δεν εκτελέστηκε, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν κανονικά, με την τελική εκτέλεση των δρομολογίων να εξαρτάται από τις αποφάσεις των πλοιάρχων και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Αιγαίο.

Οι δυσμενείς συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αλλαγές στη σειρά προσέγγισης των πλοίων στα λιμάνια ή σε παράλειψη κάποιου προορισμού, εφόσον η προσέγγιση κριθεί μη ασφαλής.

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται, μέχρι στιγμής, τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν καλούνται, πριν κατευθυνθούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς τα δρομολόγια είναι πιθανό να τροποποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ριπές έως 113 χλμ./ώρα την Παρασκευή

Την ένταση των ανέμων και, κυρίως, τις ισχυρές ριπές αναδεικνύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι η αναφορά μόνο στην ένταση σε μποφόρ δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική εικόνα των συνθηκών.

Με βάση τα στοιχεία των καρτών Wind Intelligence, η Παρασκευή αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα του διημέρου για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στο Κεντρικό Αιγαίο, στον Στενό του Καφηρέα και στον Νότιο Ευβοϊκό, οι μέσες εντάσεις των ανέμων αναμένεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Την ίδια ώρα, οι ριπές εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 103 έως 113 χλμ./ώρα.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 113 χλμ./ώρα. Στον Καφηρέα και το Κεντρικό Αιγαίο προβλέπονται ριπές περίπου 103 χλμ./ώρα, ενώ πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένονται επίσης σε θαλάσσιες περιοχές του Βορειοανατολικού και του Βορειοδυτικού Αιγαίου.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί σε σύντομες εξάρσεις, καθώς σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές οι πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν για πολλές συνεχόμενες ώρες.

Δεκαπενταύγουστος με ισχυρό μελτέμι – Έως 126 χλμ./ώρα οι ριπές στο Κρητικό

Οι δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο (15/8), ημέρα κατά την οποία η ακτοπλοϊκή κίνηση κορυφώνεται λόγω της μεγάλης εξόδου για τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι άνεμοι στα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις προβλέπονται στο Κεντρικό Αιγαίο και στις βόρειες Κυκλάδες, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά τα 9 μποφόρ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν ότι το Σάββατο το επίκεντρο των ισχυρών ανέμων μετατοπίζεται προς το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο και κυρίως προς το Κρητικό Πέλαγος.

Στην περιοχή του Κρητικού Πελάγους οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα **126 χλμ./ώρα**, ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο και τον Καφηρέα υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν περίπου τα 97 χλμ./ώρα. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ριπές αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 103 χλμ./ώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται, επομένως, να διατηρήσουν δύσκολες τις συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με τους ταξιδιώτες να χρειάζεται να ενημερώνονται για την κατάσταση των δρομολογίων πριν από την αναχώρησή τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots
Φορολογία

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται
Ειδήσεις

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων
Ειδήσεις

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ