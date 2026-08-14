Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις βοριάδες και τα ισχυρά μελτέμια που πλήττουν τη χώρα, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα, έχουν οδηγήσει σε περιορισμούς στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8), τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα. Κανονικά, ωστόσο, πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Προβλήματα καταγράφονται και από το λιμάνι του Πειραιά. Το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο δεν εκτελέστηκε, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν κανονικά, με την τελική εκτέλεση των δρομολογίων να εξαρτάται από τις αποφάσεις των πλοιάρχων και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Αιγαίο.

Οι δυσμενείς συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε αλλαγές στη σειρά προσέγγισης των πλοίων στα λιμάνια ή σε παράλειψη κάποιου προορισμού, εφόσον η προσέγγιση κριθεί μη ασφαλής.

Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται, μέχρι στιγμής, τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν καλούνται, πριν κατευθυνθούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, καθώς τα δρομολόγια είναι πιθανό να τροποποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Ριπές έως 113 χλμ./ώρα την Παρασκευή

Την ένταση των ανέμων και, κυρίως, τις ισχυρές ριπές αναδεικνύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι η αναφορά μόνο στην ένταση σε μποφόρ δεν αποτυπώνει πλήρως την πραγματική εικόνα των συνθηκών.

Με βάση τα στοιχεία των καρτών Wind Intelligence, η Παρασκευή αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα του διημέρου για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στο Κεντρικό Αιγαίο, στον Στενό του Καφηρέα και στον Νότιο Ευβοϊκό, οι μέσες εντάσεις των ανέμων αναμένεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Την ίδια ώρα, οι ριπές εκτιμάται ότι θα κυμανθούν από 103 έως 113 χλμ./ώρα.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στον Νότιο Ευβοϊκό, όπου οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 113 χλμ./ώρα. Στον Καφηρέα και το Κεντρικό Αιγαίο προβλέπονται ριπές περίπου 103 χλμ./ώρα, ενώ πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένονται επίσης σε θαλάσσιες περιοχές του Βορειοανατολικού και του Βορειοδυτικού Αιγαίου.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί σε σύντομες εξάρσεις, καθώς σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές οι πολύ ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν για πολλές συνεχόμενες ώρες.

Δεκαπενταύγουστος με ισχυρό μελτέμι – Έως 126 χλμ./ώρα οι ριπές στο Κρητικό

Οι δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο (15/8), ημέρα κατά την οποία η ακτοπλοϊκή κίνηση κορυφώνεται λόγω της μεγάλης εξόδου για τον Δεκαπενταύγουστο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι άνεμοι στα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις προβλέπονται στο Κεντρικό Αιγαίο και στις βόρειες Κυκλάδες, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά τα 9 μποφόρ.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς δείχνουν ότι το Σάββατο το επίκεντρο των ισχυρών ανέμων μετατοπίζεται προς το Κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο και κυρίως προς το Κρητικό Πέλαγος.

Στην περιοχή του Κρητικού Πελάγους οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα **126 χλμ./ώρα**, ενώ στο Κεντρικό Αιγαίο και τον Καφηρέα υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν περίπου τα 97 χλμ./ώρα. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ριπές αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 103 χλμ./ώρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται, επομένως, να διατηρήσουν δύσκολες τις συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με τους ταξιδιώτες να χρειάζεται να ενημερώνονται για την κατάσταση των δρομολογίων πριν από την αναχώρησή τους.