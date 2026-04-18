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Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάζει τις ΗΠΑ με τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
20:21 - 18 Απρ 2026

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάζει τις ΗΠΑ με τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα (18/4) το Ιράν να μην «εκβιάζει» τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις συνεχείς μεταβολές του καθεστώτος των Στενών του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη αντίδραση έρχεται μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου την κομβική για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε εκ νέου θετικό τόνο, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει πιθανή.

«Έκαναν λίγο τους έξυπνους, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Μιλάμε μαζί τους. Ήθελαν να ξανακλείσουν το στενό -όπως κάνουν εδώ και χρόνια- αλλά δεν μπορούν να μας εκβιάζουν».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι:

«Στην πραγματικότητα όλα πηγαίνουν πολύ καλά και θα δούμε, αλλά θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας».

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