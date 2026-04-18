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Πάπας Λέων: Δε με ενδιαφέρει να αντιπαρατεθώ με τον Τραμπ
Ειδήσεις
19:56 - 18 Απρ 2026

Πάπας Λέων: Δε με ενδιαφέρει να αντιπαρατεθώ με τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε το Σάββατο (18/4) ότι «δεν τον ενδιαφέρει καθόλου» να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα συνεχίσει να κηρύττει το μήνυμα του Ευαγγελίου για την ειρήνη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το POLITICO, ο Πάπας μίλησε σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής του από το Καμερούν προς την Αγκόλα, στο πλαίσιο της 11ήμερης περιοδείας του στην Αφρική.

Αναφέρθηκε στη δημόσια αντιπαράθεση που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τον Τραμπ, η οποία έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το μήνυμά του για την ειρήνη δεν στοχεύει προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά αντανακλά τη συνολική διδασκαλία του Ευαγγελίου.

«Υπάρχει μια συγκεκριμένη αφήγηση που δεν είναι ακριβής σε όλα της τα σημεία, αλλά προέκυψε λόγω της πολιτικής κατάστασης που δημιουργήθηκε όταν, την πρώτη ημέρα του ταξιδιού, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε κάποιες δηλώσεις για εμένα», ανέφερε. «Έκτοτε, μεγάλο μέρος όσων έχουν γραφτεί είναι σχόλια πάνω σε άλλα σχόλια, με προσπάθειες ερμηνείας των λεγομένων».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ξεκινήσει την κριτική του μέσω της πλατφόρμας Truth Social στις 12 Απριλίου, κατηγορώντας τον Πάπα για το κήρυγμά του υπέρ της ειρήνης εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Πάπα ότι είναι «χαλαρός απέναντι στο έγκλημα», ότι είναι κοντά στην αριστερά , ενώ υποστήριξε ότι η εκλογή του οφείλεται στον ίδιο τον Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει επανειλημμένα απευθύνει εκκλήσεις για ειρήνη και διάλογο και έχει καταδικάσει τη χρήση θρησκευτικών επιχειρημάτων για τη δικαιολόγηση του πολέμου. Ειδικότερα, χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ για «εξάλειψη του ιρανικού πολιτισμού» ως «πραγματικά απαράδεκτη».

Την ίδια στιγμή, το Βατικανό έχει τονίσει ότι οι αναφορές του Πάπα στην ειρήνη αφορούν όλες τις συγκρούσεις παγκοσμίως και όχι μόνο τον πόλεμο στο Ιράν. Ως παράδειγμα έχει αναφερθεί και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον οποίο η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει χαρακτηρίσει «ιερό πόλεμο».

Μιλώντας το Σάββατο στους δημοσιογράφους, ο Πάπας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε ειρηνευτική συνάντηση στην Μπάμεντα του Καμερούν, μια πόλη που αποτελεί επίκεντρο αποσχιστικής σύγκρουσης που μαίνεται για σχεδόν μία δεκαετία στη δυτική, αγγλόφωνη περιοχή της χώρας.

Είπε ότι τα σχόλιά του, στα οποία είχε επικρίνει τους «λίγους τυράννους» που καταστρέφουν τον κόσμο μέσω πολέμων και εκμετάλλευσης, είχαν γραφτεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η αντιπαράθεση με τον Τραμπ.

«Κι όμως, όπως συνέβη, ερμηνεύτηκαν σαν να προσπαθούσα ξανά να αντιπαρατεθώ με τον πρόεδρο, κάτι που δεν είναι καθόλου στις προθέσεις μου», δήλωσε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι θα συνεχίσει να κηρύττει το Ευαγγέλιο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αφρική.

«Βρίσκομαι στην Αφρική πρωτίστως ως ποιμένας, ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, για να συναντήσω, να εορτάσω, να ενθαρρύνω και να συνοδεύσω τους Καθολικούς σε όλη την ήπειρο», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στις λειτουργικές αναγνώσεις των επόμενων ημερών, που αναφέρονται στο τι σημαίνει να είναι κανείς χριστιανός, να ακολουθεί τον Χριστό, να προάγει την αδελφοσύνη και «να αναζητά τρόπους προώθησης της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/04/2026 - 19:46
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