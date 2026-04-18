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Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την «τραγική συκοφαντία» - Η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει
Πολιτική
19:31 - 18 Απρ 2026

Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την «τραγική συκοφαντία» - Η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση έναρξη Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, στον απόηχο του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς.

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε ο ίδιος σήμερα (18/4) μέσω διαδικτυακής του ανάρτησης, το νοσηλευτικό ίδρυμα ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της περίστασης, επισημαίνοντας ότι η νεαρή κοπέλα διασωληνώθηκε εγκαίρως από το ιατρικό προσωπικό πριν καταλήξει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, οι σχετικές καταγγελίες ενδέχεται να συνδέονται με προσωπικές διαφορές μεταξύ γιατρών. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθάρισε πως η γιατρός που φέρεται να υπέβαλε ψευδείς ισχυρισμούς δεν θα μπορεί να παραμείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο υπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι δε θα γίνει ανεκτή καμία ενέργεια που πλήττει την αξιοπιστία του ΕΣΥ, διαμηνύοντας πως «κανείς δεν μπορεί να παίζει με το σύστημα υγείας για οποιονδήποτε λόγο».

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους προσωπικής αντιδικίας μίας ιατρού εναντίον μίας άλλης, τότε αυτή που έκανε την ψεύδη αυτή καταγγελία δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ και θα της καταθέσουμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.
Κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο».

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