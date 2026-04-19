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Συναγερμός στην Αυστρία: Εντοπίστηκε ποντικοφάρμακο σε παδικές τροφές της HiPP – Εικασίες για σαμποτάζ
Ειδήσεις
21:25 - 19 Απρ 2026

Συναγερμός στην Αυστρία: Εντοπίστηκε ποντικοφάρμακο σε παδικές τροφές της HiPP – Εικασίες για σαμποτάζ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Αυστρίας, καθώς εντοπίστηκε δηλητήριο για αρουραίους σε βάζο βρεφικής τροφής της HiPP, το οποίο φαίνεται να είχε παραβιαστεί σκόπιμα.  

Σύμφωνα με το BBC, το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Μπούργκενλαντ, όταν πελάτης ανέφερε ότι βάζο με πουρέ καρότου και πατάτας είχε αλλοιωθεί.

Ευτυχώς, το βρέφος δεν κατανάλωσε το προϊόν. Οι αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον ένα ακόμη δηλητηριασμένο βάζο μπορεί να κυκλοφορεί, ενώ δεν αποκλείεται η υπόθεση να σχετίζεται με ευρύτερη εγκληματική ενέργεια.

Διεθνής διάσταση και έρευνες

Η προειδοποίηση προς τις αυστριακές αρχές ήρθε από τη Γερμανία, ενώ παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί σε Τσεχία και Σλοβακία, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για διασυνοριακή εγκληματική δράση.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τα προϊόντα είχαν εξέλθει από την παραγωγή σε «άψογη κατάσταση» και ότι η ανάκληση δεν οφείλεται σε πρόβλημα ποιότητας, αλλά σε «εγκληματική ενέργεια» που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Μαζική ανάκληση από τα ράφια

Η αλυσίδα Spar απέσυρε προληπτικά όλα τα βρεφικά προϊόντα HiPP από πάνω από 1.500 καταστήματα στην Αυστρία, ενώ αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν προϊόντα που αγοράστηκαν από τα δίκτυα Eurospar, Interspar και Maximarkt και να τα επιστρέψουν για αποζημίωση.

Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε ενδείξεις όπως:

  • καπάκι που φαίνεται παραβιασμένο ή ανοιχτό
  • απουσία σφράγισης ασφαλείας
  • ασυνήθιστη οσμή ή αλλοιωμένο περιεχόμενο
  • ειδικό αυτοκόλλητο με κόκκινο κύκλο στη βάση του βάζου

Σε περίπτωση κατανάλωσης και εμφάνισης συμπτωμάτων όπως αιμορραγία, έντονη αδυναμία ή ωχρότητα, συστήνεται άμεση ιατρική βοήθεια.

Δεν επηρεάζονται άλλα προϊόντα

Οι αρχές διευκρινίζουν ότι άλλα βρεφικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν επηρεάζονται, ενώ τα γάλατα σε σκόνη της HiPP δεν σχετίζονται με το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται λίγους μήνες μετά από μαζικές ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων από τις Nestlé και Danone σε πάνω από 60 χώρες, λόγω επιμόλυνσης με τοξίνες που προκαλούν γαστρεντερικά προβλήματα.

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