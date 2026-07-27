Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα (27/7) συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ με τις συνομιλίες των δύο ηγετών να επικεντρώνονται στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και στην ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας.

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών διεξάγεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία να επηρεάζουν το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης.

Κατά τις διευρυμένες συνομιλίες, οι δύο πλευρές αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ψηλά στην ατζέντα ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και η άμυνα

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορά το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός οφείλει να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες και στις στρατηγικές επιδιώξεις των κρατών-μελών, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αυστριακός καγκελάριος αναμένεται να εξετάσουν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα υποστηρίξει, τόσο στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές συνόδους, ότι η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερους μηχανισμούς χρηματοδότησης της αμυντικής της θωράκισης, ακόμη και μέσω κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων ή ενός συστήματος κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

Στην ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνονται επίσης το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ζήτημα, με έμφαση στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τέλος, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αυστρίας, εξετάζοντας τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.