ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα
13:56 - 20 Απρ 2026

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα (20/4), εν μέσω φόβων ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταρρεύσει, μετά την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 4,82% στα 94,75 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 5,73% στα 87,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει κατά 9% την Παρασκευή, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από τις 18 Απριλίου, αφότου το Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παρέμενε ανοιχτή για το υπόλοιπο της εκεχειρίας.

«Μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση της Παρασκευής, υπήρχαν ήδη δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν πυρά από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)», δήλωσε η αναλύτρια της Sparta Commodities, June Goh.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς επιδεινώνονται, καθώς 10-11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός παραγωγής», πρόσθεσε η Goh, αναφερόμενη στις απώλειες στην παραγωγή πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Κυριακή (19/4) ότι κατέσχεσαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τους, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, εντείνοντας τους φόβους για επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε επίσης ότι δε θα συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, τον οποίο οι ΗΠΑ ήλπιζαν να ξεκινήσουν πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας αυτή την εβδομάδα.

Περισσότερα από 20 πλοία διέσχισαν τα Στενά το Σάββατο, μεταφέροντας πετρέλαιο, υγραέριο, μέταλλα και λιπάσματα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων που διέσχισαν την πλωτή οδό από την 1η Μαρτίου.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο σήμερα κατά 4,05% στα 40,34 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει αυτή την ώρα υποχώρηση κατά 1,29% στα 4,816.49 δολάρια η ουγγιά.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να χάνει κατά 2,91% στα 79,46 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες εμφανίζει και ο χαλκός κατά 1,42% στα 6,0280 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1766 δολάρια προς ευρώ, ενώ σταθερό εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1.3513 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρές απώλειες της τάξης του 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8694 λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 13:29
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τώρα κι αν χρειάζεται επανεκκίνηση, αλλά πώς να γίνει…
Ανεμοδείκτης

Τώρα κι αν χρειάζεται επανεκκίνηση, αλλά πώς να γίνει…

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα

ΕΣΑμεΑ: Διαμαρτυρία για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού
Ειδήσεις

ΕΣΑμεΑ: Διαμαρτυρία για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow &amp; Nasdaq
Χρηματιστήρια

Το πετρέλαιο «βυθίζει» τις αγορές: Εκτόξευση +7% για Brent - Βαριές απώλειες για Dow & Nasdaq

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Βουτιά μετά τις ανακοινώσεις ΕΚΤ για τα επιτόκια και το πετρέλαιο πάνω από τα $100

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street
Χρηματιστήρια

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

Πολιτική
25/07/2026 - 19:28

ΥΠΑΜ Σαουδικής Αραβίας: Ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την ελληνική αποτροπή με τους Patriot

Υγεία
25/07/2026 - 19:10

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ