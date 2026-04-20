Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω φόβων για κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα (20/4), εν μέσω φόβων ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να καταρρεύσει, μετά την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 4,82% στα 94,75 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 5,73% στα 87,32 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι και τα δύο συμβόλαια είχαν υποχωρήσει κατά 9% την Παρασκευή, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες από τις 18 Απριλίου, αφότου το Ιράν δήλωσε ότι η διέλευση για όλα τα εμπορικά πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ θα παρέμενε ανοιχτή για το υπόλοιπο της εκεχειρίας.

«Μέσα σε 24 ώρες από την ανακοίνωση της Παρασκευής, υπήρχαν ήδη δεξαμενόπλοια που δέχθηκαν πυρά από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)», δήλωσε η αναλύτρια της Sparta Commodities, June Goh.

«Τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς επιδεινώνονται, καθώς 10-11 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός παραγωγής», πρόσθεσε η Goh, αναφερόμενη στις απώλειες στην παραγωγή πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες Κυριακή (19/4) ότι κατέσχεσαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό τους, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι θα προβεί σε αντίποινα, εντείνοντας τους φόβους για επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δήλωσε επίσης ότι δε θα συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, τον οποίο οι ΗΠΑ ήλπιζαν να ξεκινήσουν πριν από τη λήξη της δίμηνης εκεχειρίας αυτή την εβδομάδα.

Περισσότερα από 20 πλοία διέσχισαν τα Στενά το Σάββατο, μεταφέροντας πετρέλαιο, υγραέριο, μέταλλα και λιπάσματα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός πλοίων που διέσχισαν την πλωτή οδό από την 1η Μαρτίου.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν άνοδο σήμερα κατά 4,05% στα 40,34 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός σημειώνει αυτή την ώρα υποχώρηση κατά 1,29% στα 4,816.49 δολάρια η ουγγιά.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να χάνει κατά 2,91% στα 79,46 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες εμφανίζει και ο χαλκός κατά 1,42% στα 6,0280 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1766 δολάρια προς ευρώ, ενώ σταθερό εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1.3513 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα σημειώνει μικρές απώλειες της τάξης του 0,06% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8694 λίρα ανά ευρώ.