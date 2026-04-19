Στενά του Ορμούζ: Από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε 24 ώρες – Σχέδια για εναλλακτικές διαδρομές

Μέσα σε μόλις μία ημέρα, η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ άλλαξε εντελώς: μετά τη νέα παρέμβαση των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία «πάγωσε» την κίνηση στο κρίσιμο πέρασμα, η κινητικότητα σταμάτησε πλήρως.

Η κίνηση των εμπορικών πλοίων κατέγραψε, αρχικά, αισθητή αύξηση, αφού ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, έδωσε «σήμα» για άνοιγμα το Ορμούζ στο πλαίσιο της εκεχειρίας. Ωστόσο, η ανατροπή δεν άργησε να έρθει, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το πέρασμα κλείνει ξανά, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Κατηγόρησαν, μάλιστα, τις ΗΠΑ για ενέργειες τις οποίες χαρακτήρισαν ως «πειρατεία» και «θαλάσσια καταλήστευση».

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: η ροή της ναυσιπλοΐας σχεδόν μηδενίστηκε, με πλοία να καθυστερούν, να αναμένουν οδηγίες ή να απομακρύνονται από την περιοχή.

Μέσα από την παρέμβασή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστησαν σαφές ότι οι ίδιοι κρατούν τα ηνία και δεν υπάρχει περιθώριο – τουλάχιστον προς το παρόν – για πιο μετριοπαθείς προσεγγίσεις, όπως αυτή που επιχείρησε ο Αμπάς Αραγτσί και για την οποία επικρίθηκε από το πρώτο λεπτό από τα ιρανικά μέσα. Να σημειωθεί, δε, ότι κάποιοι βουλευτές δεν δίστασαν να ζητήσουν ακόμη και την παραίτησή του, αφήνοντας αιχμές ότι με τη στάση του ευνοεί τις ΗΠΑ

Βίντεο της Marine Traffic αποτυπώνει τη δραματική μεταβολή στην κίνηση των πλοίων στο Ορμούζ, καταγράφοντας την απότομη μετάβαση από την αυξημένη δραστηριότητα στην υποχώρηση της κίνησης.

Εν τω μεταξύ, μία εξέλιξη που εντείνει παραπάνω την ανησυχία είναι πως σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση της Intertanko, καταγράφηκαν αναφορές για νέα περιστατικά επιθέσεων σε βάρος εμπορικών πλοίων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Μετά τις νέες αυτές εξελίξεις, η αβεβαιότητα και η ανησυχία εντείνονται, ενώ ο κίνδυνος σοβαρών διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αναζωπυρώνεται.

Προσπάθειες για έναν εναλλακτικό «χάρτη ροών»

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι χώρες του Κόλπου εξετάζουν σχέδια για τη δημιουργία νέων ενεργειακών διαδρόμων που θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τις εξαγωγές και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το κρίσιμο πέρασμα. Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζουν και συμπληρωματικές διαδρομές μέσω της Κασπίας με αξιοποίηση χωρών όπως το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Στόχος των σχεδιαζόμενων ενεργειών είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα εξαγωγών που δεν θα βασίζεται σε εάν μόνο σημείο διέλευσης, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Επιπλέον, η Τουρκία, η Συρία και η Ιορδανία συμφώνησαν πρόσφατα να εκσυγχρονίσουν τα σιδηροδρομικά και οδικά τους συστήματα με στόχο την τελική δημιουργία ενός συνεχόμενου διαδρόμου μεταξύ της νότιας Ευρώπης και του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Bloomberg, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Fatih Birol πρότεινε την κατασκευή ενός νέου αγωγού πετρελαίου που θα συνδέει τις πετρελαιοπηγές της Βασόρας στο Ιράκ με τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Τουρκίας στο Τσεϊχάν.

«Πιστεύω ότι ένας αγωγός Βασόρας-Τσεϊχάν θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά ελκυστικός και ένα πολύ σημαντικό έργο τόσο για το Ιράκ όσο και για την Τουρκία, καθώς και για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην περιοχή – ειδικά από την οπτική γωνία της Ευρώπης», είπε ο Birol σε συνέντευξή του στην Hürriyet, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο εγχείρημα ως «στρατηγικό έργο».

«Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή», σημείωσε ακόμη, λέγοντας ότι μία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών «είναι εφικτή». Αναφερόμενος, δε, στα Στενά του Ορμούζ είπε χαρακτηριστικά: «Το γυαλί έχει σπάσει μία φορά και είναι πολύ δύσκολο να ξανακολλήσει».

Παρόμοιες διεργασίες γίνονται και στην Αφρική, με χώρες όπως η Νιγηρία και η Αγκόλα να επιδιώκουν να ενισχύσουν τις εξαγωγές και να συμμετάσχουν σε ένα μεγαλύτερο σύστημα τροφοδοσίας – σε έναν εναλλακτικό «χάρτη» για το παγκόσμιο πετρέλαιο.