ΕΕ: Νέες κυρώσεις στο Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επεκτείνει το πλαίσιο των κυρώσεών της κατά του Ιράν, εντάσσοντας σε αυτό πρόσωπα και φορείς που θεωρούνται υπεύθυνοι για τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες, τους οποίους επικαλείται το Reuters, η απόφαση αυτή συνδέεται με την παρατεταμένη κρίση στην περιοχή, η οποία έχει διαταράξει σημαντικά τις διεθνείς αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Όπως δήλωσε ένας από τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, έχει ήδη υπάρξει πολιτική συμφωνία σε επίπεδο πρεσβευτών για την τροποποίηση του καθεστώτος κυρώσεων, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη προσώπων και οργανισμών που εμπλέκονται στην παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεύτερη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναμένεται να χρειαστεί μερικές εβδομάδες προκειμένου να προετοιμάσει νέες καταχωρίσεις στο σχετικό κατάλογο κυρώσεων. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την επιβολή περιορισμών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται τα μέτρα που αφορούν ευρύτερους τομείς της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο η ΕΕ είχε χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ τον Μάρτιο είχε προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε Ιρανούς αξιωματούχους για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.