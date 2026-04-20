Τραμπ: Σήμερα η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί «σήμερα» στο Πακιστάν, επαναλαμβάνοντας και συμπληρώνοντας προηγούμενες δηλώσεις του στη New York Post.

Πιο συγκεκριμένα, σε εκείνη τη συνέντευξη είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αποστολή βρίσκονταν καθ’ οδόν προς το Ισλαμαμπάντ για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί προσωπικά με την ιρανική ηγεσία, εφόσον υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του Ιράν, ανώτατος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση μέχρι στιγμής. Όπως σημείωσε, το Πακιστάν διαδραματίζει ενεργό μεσολαβητικό ρόλο, προσπαθώντας να συμβάλει στον τερματισμό του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και να διευκολύνει την ένταξη του Ιράν στις συνομιλίες.

Τέλος, πακιστανική πηγή ανέφερε ότι η ισχύουσα κατάπαυση του πυρός αναμένεται να λήξει στις 23 Απριλίου στις 03:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος.